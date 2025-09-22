एक्सप्लोरर
बेहद खूबसूरत हैं 'कांतारा चैप्टर 1' की 'कनकवती', रुक्मिणी वसंत की तस्वीरें देख हटा नहीं पाएंगे निगाहें
Rukmini Vasanth Photos: कांतारा चैप्टर 1 में किरदार को लेकर रुक्मिणी वसंत खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म रिलीज के पहले ही हसीना हर जगह छाई हुई हैं. सभी उनकी खूबसूरती के दीवाने बने बैठे हैं .
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत सोशल मीडिया पर सभी को अपनी खूबसूरती से दीवाना बना लेती हैं. अदाकारा की तस्वीरों से नजरें हटा पाना मुश्किल है. उनके आउटफिट को रीक्रिएट कर आप भी एक स्टाइलिश लुक पा सकती हैं. यहां देखिए उनका खास अंदाज.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 22 Sep 2025 05:22 PM (IST)
