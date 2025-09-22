इन दिनों हसीना 'कांतारा चैप्टर 1' को लेकर सुर्खियों में हैं. आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दुगुना कर दिया है. बता दें, इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत ऋषभ शेट्टी के ऑपोजिट नजर आएंगी. 2 अक्टूबर को ये फिल्म हिंदी,कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी में पैन इंडिया रिलीज होगी.