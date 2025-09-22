हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाबेहद खूबसूरत हैं 'कांतारा चैप्टर 1' की 'कनकवती', रुक्मिणी वसंत की तस्वीरें देख हटा नहीं पाएंगे निगाहें

बेहद खूबसूरत हैं 'कांतारा चैप्टर 1' की 'कनकवती', रुक्मिणी वसंत की तस्वीरें देख हटा नहीं पाएंगे निगाहें

Rukmini Vasanth Photos: कांतारा चैप्टर 1 में किरदार को लेकर रुक्मिणी वसंत खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म रिलीज के पहले ही हसीना हर जगह छाई हुई हैं. सभी उनकी खूबसूरती के दीवाने बने बैठे हैं .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 05:22 PM (IST)
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत सोशल मीडिया पर सभी को अपनी खूबसूरती से दीवाना बना लेती हैं. अदाकारा की तस्वीरों से नजरें हटा पाना मुश्किल है. उनके आउटफिट को रीक्रिएट कर आप भी एक स्टाइलिश लुक पा सकती हैं. यहां देखिए उनका खास अंदाज.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की 28 साल की एक्ट्रेस इन दिनों अपने लेटेस्ट फिल्म को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं. 'कांतारा चैप्टर 1' में रुक्मिणी वसंत कनकवती के किरदार में नजर आएंगी. फर्स्ट लुक रिलीज होने के बाद से ही सभी एक्ट्रेस की खूबसूरती देख दीवाने हो गए हैं.
सोशल मीडिया पर हसीना काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी दिलकश अदाओं से सभी को अपना मुरीद बना लेती हैं. एक्ट्रेस की तस्वीरों पर भी फैंस जमकर लाइक्स और कॉमेंट्स करते हैं. रुक्मिणी की हर अदा वाकई आपको उनका दीवाना बना देगी.
आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वालीं रुक्मिणी के पिता शहीद कर्नल वसंत वेणुगोपाल हैं. इस वजह से एक्ट्रेस की पढ़ाई आर्मी स्कूल, एयर फोर्स स्कूल और सेंटर फॉर लर्निंग जैसे जगहों से हुई है. शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लन्दन के रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली.
इसके बाद हसीना ने 2019 में बीरबल ट्रायलॉजी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने 'भैराठी' और 'बघीरा' समेत कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया.
अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स के साथ रुक्मिणी वसंत अपनी खूबसूरती का भी जादू चलाती हैं. सोशल मीडिया पर वो एक से बढ़कर एक आउटफिट में अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं जिसे काफी पसंद किया जाता है. आप भी अदाकारा से स्टाइलिंग टिप्स ले सकते हैं.
इस वायरल तस्वीर में हसीना ने डार्क ब्लू डेनिम ड्रेस कैरी किया है जो उनपर बहुत जच रहा है. मिनिमल मेकअप और सॉफ्ट कर्ल्स से उन्होंने अपने इस लुक को पूरा किया. सादगी में भी रुक्मिणी वसंत बिल्कुल कहर ढाती नजर आ रही हैं.
अगली तस्वीर में एक्ट्रेस ने बहुत ही कैजुअल आउटफिट कैरी किया है जो आप अपने रेगुलर दिनों के साथ किसी भी आउटिंग में कैरी कर सकती हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस की मुस्कान उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है.
इन दिनों हसीना 'कांतारा चैप्टर 1' को लेकर सुर्खियों में हैं. आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दुगुना कर दिया है. बता दें, इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत ऋषभ शेट्टी के ऑपोजिट नजर आएंगी. 2 अक्टूबर को ये फिल्म हिंदी,कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और अंग्रेजी में पैन इंडिया रिलीज होगी.
Published at : 22 Sep 2025 05:22 PM (IST)
Kantara Chapter 1 Rukmini Vasanth

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

