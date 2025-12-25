एक्सप्लोरर
रिद्धि कुमार की 10 हसीन तस्वीरें, न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट हैं 'द राजा साब' एक्ट्रेस के ये लुक्स
Riddhi Kumar Photos: एक्ट्रेस रिद्धि कुमार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'द राजा साब' में नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस रियल लाइफ में बेहद स्टाइलिश हैं जिसका सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी ग्लैमरस फोटोज हैं.
एक्ट्रेस रिद्धि कुमार बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों तक में अपनी अदाओं का जादू चला चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस की तगड़ी फैन फॉलोविंग है जहां अक्सर वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं. न्यू ईयर पार्टी पर अगर आप सबसे हटकर दिखना चाहती हैं, तो उनके इन लुक्स से आइडिया ले सकती हैं.
Published at : 25 Dec 2025 08:20 PM (IST)
Tags :Prabhas The Raja Saab Ridhi Kumar
