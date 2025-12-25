हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमारिद्धि कुमार की 10 हसीन तस्वीरें, न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट हैं 'द राजा साब' एक्ट्रेस के ये लुक्स

रिद्धि कुमार की 10 हसीन तस्वीरें, न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट हैं 'द राजा साब' एक्ट्रेस के ये लुक्स

Riddhi Kumar Photos: एक्ट्रेस रिद्धि कुमार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'द राजा साब' में नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस रियल लाइफ में बेहद स्टाइलिश हैं जिसका सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी ग्लैमरस फोटोज हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 25 Dec 2025 08:31 PM (IST)
Riddhi Kumar Photos: एक्ट्रेस रिद्धि कुमार प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'द राजा साब' में नजर आने वाली हैं. एक्ट्रेस रियल लाइफ में बेहद स्टाइलिश हैं जिसका सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी ग्लैमरस फोटोज हैं.

एक्ट्रेस रिद्धि कुमार बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों तक में अपनी अदाओं का जादू चला चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस की तगड़ी फैन फॉलोविंग है जहां अक्सर वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं. न्यू ईयर पार्टी पर अगर आप सबसे हटकर दिखना चाहती हैं, तो उनके इन लुक्स से आइडिया ले सकती हैं.

1/10
न्यू ईयर पार्टी पर अगर ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो रिद्धि कुमार का ये लुक एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है. ब्लैक ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन पहने एक्ट्रेस गजब ढा रही हैं. इसके साथ नेकलेस और सटल मेकअप खूब जच रहा है.
न्यू ईयर पार्टी पर अगर ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो रिद्धि कुमार का ये लुक एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है. ब्लैक ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन पहने एक्ट्रेस गजब ढा रही हैं. इसके साथ नेकलेस और सटल मेकअप खूब जच रहा है.
2/10
ब्लू कलर की बैकलेस साटिन ड्रेस आपके पार्टी लुक में ग्लैमर ऐड करने के लिए काफी है. अपनी बैक फ्लॉन्ट करने के लिए आप बन हेयरस्टाइल बना सकती हैं.
ब्लू कलर की बैकलेस साटिन ड्रेस आपके पार्टी लुक में ग्लैमर ऐड करने के लिए काफी है. अपनी बैक फ्लॉन्ट करने के लिए आप बन हेयरस्टाइल बना सकती हैं.
Published at : 25 Dec 2025 08:20 PM (IST)
Tags :
Prabhas The Raja Saab Ridhi Kumar

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Aadhaar की तरह अब घर का भी ID, UP का Unique Property Code System | Paisa Live
Dhurandhar पर Dhruv Rathee की टिप्पणी, ट्रोलिंग और बैकलैश के बाद कमेंट्स हटाए
Bollywood News: स्टाइल से लेकर स्माइल तक, बॉलीवुड का क्रिसमस बना सुपर स्पेशल (25.12.2025)
ABP Report: तारिक रहमान...ढाका में इंतकाम! | Bangladesh Violence News | Yunus | Sheikh Hasina
शादी में Risk? Wedding Insurance है Smart Solution | Insurance| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
ओटीटी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
हेल्थ
इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज
इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज
फैशन
अब बाइक चलाते वक्त नहीं जमेंगे हाथ, अपनाएं ये आसान उपाय
अब बाइक चलाते वक्त नहीं जमेंगे हाथ, अपनाएं ये आसान उपाय
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget