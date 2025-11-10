एक्सप्लोरर
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
Allu Arjun Upcoming Projects: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन की हाथ 5 बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं. अब बॉक्स ऑफिस पर इन जबरदस्त फिल्मों से एक्टर अपने फैंस को इंप्रेस करेंगे.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सफल एक्टर्स में से एक हैं अल्लू अर्जुन. एक्टर लगातार अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रहे हैं. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके हाथ ऐसे प्रोजेक्ट लगे हैं जो उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार बनाने के लिए काफी है. जानें पूरी डिटेल्स.
Published at : 10 Nov 2025 08:20 PM (IST)
