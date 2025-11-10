हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!

बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!

Allu Arjun Upcoming Projects: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन की हाथ 5 बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं. अब बॉक्स ऑफिस पर इन जबरदस्त फिल्मों से एक्टर अपने फैंस को इंप्रेस करेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 08:20 PM (IST)
Allu Arjun Upcoming Projects: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन की हाथ 5 बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं. अब बॉक्स ऑफिस पर इन जबरदस्त फिल्मों से एक्टर अपने फैंस को इंप्रेस करेंगे.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सफल एक्टर्स में से एक हैं अल्लू अर्जुन. एक्टर लगातार अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रहे हैं. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके हाथ ऐसे प्रोजेक्ट लगे हैं जो उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार बनाने के लिए काफी है. जानें पूरी डिटेल्स.

अल्लू अर्जुन ने अपनी मेहनत और टैलेंट से बड़ा मुकाम हासिल किया है और आज उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है. 'पुष्पा' और फिर 'पुष्पा 2' की जबरदस्त सक्सेस ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बनाते हुए उनके पॉपुलैरिटी में खूब इजाफा किया है. अब हर एक फिल्ममेकर अल्लू अर्जुन की साथ काम करने के लिए बेताब हैं.
अल्लू अर्जुन ने अपनी मेहनत और टैलेंट से बड़ा मुकाम हासिल किया है और आज उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है. 'पुष्पा' और फिर 'पुष्पा 2' की जबरदस्त सक्सेस ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बनाते हुए उनके पॉपुलैरिटी में खूब इजाफा किया है. अब हर एक फिल्ममेकर अल्लू अर्जुन की साथ काम करने के लिए बेताब हैं.
इन दिनों अभिनेता एटली कुमार के साथ साई-फाई फिल्म AA22xA6 के लिए काम कर रहे हैं. एक्टर के हाथ में 5पांच बड़े प्रोजेक्ट्स है जो उन्हें बॉक्स ऑफिस का किंग बना सकते हैं. देश के कई बड़े फिल्ममेकर्स ने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स एक्टर के साथ साइन किए हैं.
इन दिनों अभिनेता एटली कुमार के साथ साई-फाई फिल्म AA22xA6 के लिए काम कर रहे हैं. एक्टर के हाथ में 5पांच बड़े प्रोजेक्ट्स है जो उन्हें बॉक्स ऑफिस का किंग बना सकते हैं. देश के कई बड़े फिल्ममेकर्स ने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स एक्टर के साथ साइन किए हैं.
तेलुगु 360 के मुताबिक अल्लू अर्जुन को देशभर के बड़े फिल्ममेकर्स ने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर किए हैं जिसमें संजय लीला भंसाली और एस एस राजामौली जैसे डायरेक्टर्स के नाम शामिल हैं. इससे साफ है कि आने वाले समय में अल्लू अर्जुन इन बड़ी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाएंगे.
तेलुगु 360 के मुताबिक अल्लू अर्जुन को देशभर के बड़े फिल्ममेकर्स ने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर किए हैं जिसमें संजय लीला भंसाली और एस एस राजामौली जैसे डायरेक्टर्स के नाम शामिल हैं. इससे साफ है कि आने वाले समय में अल्लू अर्जुन इन बड़ी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाएंगे.
इस लिस्ट के पहले नंबर पर संजय लीला भंसाली की अनटाइटल्ड फिल्म का नाम शुमार है. लल्लनटॉप की रिपोर्ट में बताया गया कि अल्लू अर्जुन और संजय लीला भंसाली इस फिल्म पर 'पुष्पा 2' के पहले से ही काम कर रहे हैं. लेकिन फैंस को इस बात की भनक तब लगी जब एक्टर को फिल्ममेकर के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया.
इस लिस्ट के पहले नंबर पर संजय लीला भंसाली की अनटाइटल्ड फिल्म का नाम शुमार है. लल्लनटॉप की रिपोर्ट में बताया गया कि अल्लू अर्जुन और संजय लीला भंसाली इस फिल्म पर 'पुष्पा 2' के पहले से ही काम कर रहे हैं. लेकिन फैंस को इस बात की भनक तब लगी जब एक्टर को फिल्ममेकर के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया.
दूसरी फिल्म की बात करें तो इसका नाम 'सराईनोडू 2' है. फिल्ममेकर बोयापति श्रीनू दिसंबर के बाद से अल्लू अर्जुन के साथ इस नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. फिल्म के प्रीक्वल में भी अल्लू अर्जुन को बतौर लीड एक्टर देखा गया और इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन को दर्शकों के बीच पॉपुलर कर दिया. हालांकि, इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है.
दूसरी फिल्म की बात करें तो इसका नाम 'सराईनोडू 2' है. फिल्ममेकर बोयापति श्रीनू दिसंबर के बाद से अल्लू अर्जुन के साथ इस नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. फिल्म के प्रीक्वल में भी अल्लू अर्जुन को बतौर लीड एक्टर देखा गया और इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन को दर्शकों के बीच पॉपुलर कर दिया. हालांकि, इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है.
तीसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन और कोरताला शिव के अनटाइटल्ड फिल्म का नाम शामिल है. दोनों ने अपनी इस फिल्म के बारे में 2020 में अनाउंसमेंट किया था लेकिन किन्हीं वजहों से इसे होल्ड कर दिया गया और बाद में अल्लू अर्जुन पुष्पा फ्रेंचाइजी के साथ बिजी हो गए. लेकिन अब खबरें हैं कि कोरताला शिव फिर से अपने इस अधूरे प्रॉजेक्ट को लेकर अल्लू अर्जुन से संपर्क कर रहे हैं और स्क्रिप्ट फाइनलाइज करने के बाद दोनों इसपर काम करेंगे.
तीसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन और कोरताला शिव के अनटाइटल्ड फिल्म का नाम शामिल है. दोनों ने अपनी इस फिल्म के बारे में 2020 में अनाउंसमेंट किया था लेकिन किन्हीं वजहों से इसे होल्ड कर दिया गया और बाद में अल्लू अर्जुन पुष्पा फ्रेंचाइजी के साथ बिजी हो गए. लेकिन अब खबरें हैं कि कोरताला शिव फिर से अपने इस अधूरे प्रॉजेक्ट को लेकर अल्लू अर्जुन से संपर्क कर रहे हैं और स्क्रिप्ट फाइनलाइज करने के बाद दोनों इसपर काम करेंगे.
लिस्ट के अगले नंबर पर एस एस राजामौली का प्रोजेक्ट शामिल है. अगर फिल्ममेकर और अल्लू अर्जुन साथ आते हैं तो दोनों पक्का बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगे. रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि दोनों के बीच में इस अनटाइटल्ड फिल्म को लेकर बात हुई लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है.
लिस्ट के अगले नंबर पर एस एस राजामौली का प्रोजेक्ट शामिल है. अगर फिल्ममेकर और अल्लू अर्जुन साथ आते हैं तो दोनों पक्का बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगे. रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि दोनों के बीच में इस अनटाइटल्ड फिल्म को लेकर बात हुई लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है.
आखिरी लाइनअप की बात करें तो वो प्रशांत नील और शाहरुख खान की फिल्म है. लल्लनटॉप ने ग्रेट आंध्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि प्रशांत नील अल्लू अर्जुन के साथ एक पैन इंडिया फिल्म बनाएंगे जिसमें शाहरुख खान भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं. लेकिन अभी तक प्रशांत नील अल्लू अर्जुन और ना ही शाहरुख खान ने इस खबर की पुष्टि की.
आखिरी लाइनअप की बात करें तो वो प्रशांत नील और शाहरुख खान की फिल्म है. लल्लनटॉप ने ग्रेट आंध्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि प्रशांत नील अल्लू अर्जुन के साथ एक पैन इंडिया फिल्म बनाएंगे जिसमें शाहरुख खान भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं. लेकिन अभी तक प्रशांत नील अल्लू अर्जुन और ना ही शाहरुख खान ने इस खबर की पुष्टि की.
Published at : 10 Nov 2025 08:20 PM (IST)
Allu Arjun AA26xA6 Sarainodu 2

Embed widget