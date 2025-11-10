बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!

तीसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन और कोरताला शिव के अनटाइटल्ड फिल्म का नाम शामिल है. दोनों ने अपनी इस फिल्म के बारे में 2020 में अनाउंसमेंट किया था लेकिन किन्हीं वजहों से इसे होल्ड कर दिया गया और बाद में अल्लू अर्जुन पुष्पा फ्रेंचाइजी के साथ बिजी हो गए. लेकिन अब खबरें हैं कि कोरताला शिव फिर से अपने इस अधूरे प्रॉजेक्ट को लेकर अल्लू अर्जुन से संपर्क कर रहे हैं और स्क्रिप्ट फाइनलाइज करने के बाद दोनों इसपर काम करेंगे.