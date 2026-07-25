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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday BO Collection Live Updates: 'जन नायकन' के आगे 'धमाल 4' और 'द ओडिसी' का निकला दम, जानें 8.30 बजे तक का कलेक्शन

Saturday BO Collection Live Updates: 'जन नायकन' के आगे 'धमाल 4' और 'द ओडिसी' का निकला दम, जानें 8.30 बजे तक का कलेक्शन

Saturday Box office Collection Live Updates: जोसेफ विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने शनिवार को भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. इसके आगे 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' तक का दम निकल गया है. जानें कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Jul 2026 08:32 PM (IST)
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Saturday Box office Collection Live Updates: बॉक्स ऑफिस पर अब क्लैश आम बात है. इस हफ्ते भी फिल्मों में जबरदस्त टकराव देखने के लिए मिला. जोसेफ विजय की फिल्म 'जन नायकन' का बोलबाला बना हुआ है. इसके आगे 'धमाल 4' और 'द ओडिसी' जैसी फिल्मों का भी दम निकल गया है. ऐसे में चलिए बताते हैं कि सैटरडे को किस फिल्म ने बाजी मारी है और किसने कितनी कमाई कर ली है.

'जन नायकन' का तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Jana Nayagan BO Collection Day 3 Live)

- 'जन नायकन' ने पहले दिन 42.70 करोड़ का बिजनेस किया था. इसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन 21.15 करोड़ का बिजनेस किया था. 
- फिल्म तीसरे दिन भी कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 19.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी 35.0% भी दर्ज की गई है.
- इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 83.00 करोड़ हो चुका है.

जन नायकन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे- 3 19.15 करोड़ 35.0%
टोटल कलेक्शन 83.00 करोड़  

यह भी पढ़ें: 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर बवंडर, बनी तमिल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर

'धमाल 4' का 16वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Dhamaal 4 BO Collection Day 16 Live)

- 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ के साथ खाता खोला था. वहीं, पहले वीक फिल्म ने 96 करोड़ कमाए थे. 
- इसके बाद फिल्म ने दूसरे हफ्ते 40.65 करोड़ का कलेक्शन किया था. 
- अब फिल्म ने तीसरे हफ्ते यानी कि तीसरे शुक्रवार 15वें दिन 2.25 करोड़ कमाए और 16वें दिन शनिवार को रात 8.30 बजे तक 2.49 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-16 2.49 करोड़ 16.0%
टोटल कलेक्शन 141.39 करोड़  

'लेनिन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे-16 (Lenin BO Collection Day 16 Live)

- 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते 36.65 करोड़ का बिजनेस किया. इसके बाद फिल्म ने दूसरे हफ्ते 10.17 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसके बाद फिल्म ने 15वें दिन 0.41 करोड़ और रात 8.30 बजे 16वें दिन 0.28 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 47.51 करोड़ हो चुका है.

लेनिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे-16 0.28 करोड़ 20.0%
टोटल कलेक्शन 47.51 करोड़  

यह भी पढ़ें: 'मां इंटि बंगारम' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की तमिल की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म

'द ओडिसी' का 9वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (The Odyssey BO Collection Day 9 Live)

- फिल्म 'द ओडिसी' ने पहले हफ्ते इंडिया में 90.30 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं, 8वें दिन 6.85 करोड़ कमाए थे.
- फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 9वें दिन शनिवार को 7.28 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 
- 'द ओडिसी' का इंडिया नेट कलेक्शन 104.43 करोड़ हो चुका है.

द ओडिसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-9 7.28 करोड़ 53.9%
टोटल कलेक्शन 104.43 करोड़  

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 25 Jul 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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