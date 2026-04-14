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कौन हैं जूही भट्ट? जिसे पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया कर रहे हैं डेट
पॉपुलर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने जूही भट्ट के संग अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया है. चलिए जानते हैं जूही हैं कौन?
रणवीर अल्लाहबादिया हाल ही में जूही भट्ट के संग आईपीएल मैच देखने पहुंचे थे. इस दौरान जब एक फैन ने उनसे सेल्फी के लिए कहा तो उन्होंने मना करते हुए कहा,'नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ हूं.' सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. ऐसे में फैंस जानना चाहते हैं कि ये जूही भट्ट हैं कौन.
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Published at : 14 Apr 2026 02:13 PM (IST)
Tags :Ranveer Allahbadia Juhi Bhatt
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