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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराजेश खन्ना का रोल प्ले करेंगे अक्षय कुमार? आर डी बर्मन की बायोपिक में होगा रोल!

राजेश खन्ना का रोल प्ले करेंगे अक्षय कुमार? आर डी बर्मन की बायोपिक में होगा रोल!

आर डी बर्मन की बायोपिक को लेकर काफी चर्चा है. नीरज पांडे इसे बना रहे हैं. अब अक्षय कुमार के फिल्म में रोल को लेकर खबरें सामने आई हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 10 Aug 2026 10:04 PM (IST)
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अक्षय कुमार को पिछली बार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में देखा गया था. इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब अक्षय कुमार के आरडी बर्मन की बायोपिक में एक अहम रोल निभाने को लेकर खबरें चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म में अक्षय राजेश खन्ना का रोल प्ले कर सकते हैं. 

अक्षय कुमार करेंगे राजेश खन्ना का रोल?

पिंकविला की खबर के मुताबिक, अक्षय कुमार के नीरज पांडे के साथ एक बार फिर काम करने की खबरें हैं. नीरज और अक्षय ने पहले साथ में बेबी और स्पेशल 26 में साथ काम किया था. अब खबरें हैं कि वो नीरज पांडे, जो म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन की बायोपिक बना रहे हैं उसमें अक्षय नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट हैं कि अक्षय राजेश खन्ना का रोल प्ले करेंगे. वहीं इमरान हाशमी महमूद का रोल निभाएंगे. 

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बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना सुपरस्टार और अपने ससुर राजेश खन्ना का रोल प्ले करेंगे. राजेश खन्ना और आर डी बर्मन के बीच का बॉन्ड स्पेशल था और मेकर्स इसे ही री-क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं. इसके लिए अक्षय कुमार पहली पसंद हैं. क्योंकि अक्षय का राजेश खन्ना से रिश्ता है. 

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10 दिन शूट करेंगे अक्षय कुमार
अक्षय खुद भी राजेश खन्ना के बड़े प्रशक रहे हैं. खबरें हैं कि अक्षय को शूट के लिए 10 दिन मिले हैं. ये एक्सटेंडेड कैमियो होगा. फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन में है. मेकर्स सितंबर में फिल्म के प्रोजेक्ट को फ्लोर पर लाने की तैयारी कर रहे हैं.

बता दें कि फिल्म अक्षय कुमार की एंट्री को लेकर ऑफिशियल कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है. 

वहीं खबरें हैं कि फिल्म में आर डी बर्मन का लीड रोल फरहान अख्तर कर रहे हैं. एक्टर ने इस रोल के लिए तैयारी शुरू कर दी है. ये फरहान और अक्षय दोनों के लिए लैंडमार्क रोल होगा. मेकर्स फिल्म के लिए कई एक्टर्स को कास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिन्होंने आर डी बर्मन की जिंदगी में अहम भूमिका निभाई. नीरज पांडे और फरहान अख्तर दोनों फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. नीरज पांडे की ये सेकंड बायोपिक होगी. इससे पहले उन्होंने एमएस धोनी की बायोपिक बनाई थी.

अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इस साल दो फिल्में 'भूत बंगला' और 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आ चुके हैं. दोनों ही फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 'वेलकम टू द जंगल' की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 137.93 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म ने ग्रॉस 162.75 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म 45 दिनों तक थिएटर में चली. फिल्म को अहमद खान ने बनाया था. फिल्म में 30 से ज्यादा स्टार्स थे. इस फिल्म में परेश रावल, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी जैसे स्टार्स दिखे.

इन फिल्मों में दिखेंगे अक्षय कुमार

अब उनके हाथ में कई फिल्में हैं. वो 'हैवान', 'गोलमाल 5', Vedat Marathe Veer Daudle Saat और अनीस बज्मी की अनटाइटल्ड फिल्म में दिखेंगे

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 10 Aug 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Rajesh Khanna RD Burman Biopic
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