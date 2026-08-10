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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'शादी नहीं करना लेकिन मां बनना है...', आम्रपाली दुबे के फैसले पर बोले पापा- 'समाज का क्या?'

'शादी नहीं करना लेकिन मां बनना है...', आम्रपाली दुबे के फैसले पर बोले पापा- 'समाज का क्या?'

Bhojpuri Bawaal: आम्रपाली दुबे अपने मां बनने के फैसले को लेकर काफी चर्चा में हैं. उन्होंने जब इसके बारे में फैमिली को बताया तो उनका रिएक्शन काफी शॉकिंग था. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 10 Aug 2026 10:30 PM (IST)
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भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. दोनों स्टार्स के बीच काफी नजदीकियां भी देखी जाती है, जिसकी वजह से वो अक्सर हेडलाइन्स में आ जाते हैं. ऐसे में अब वो बिना शादी के ही मां बनने के फैसले की वजह से चर्चा में आ गई हैं. उन्होंने अपने इस फैसले को पैरेंट्स को बताया तो वो लोग शॉक्ड हो गए. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

दरअसल, आम्रपाली दुबे इन दिनों जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आ रही हैं. इसमें उनके साथ निरहुआ, पवन सिंह, तेज प्रताप यादव और काजल राघवानी भी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने सोमवार के एपिसोड में बिना शादी के मां बनने के फैसले के बारे में पैरेंट्स को बताया तो पहले तो उन लोगों ने शॉकिंग भरा रिएक्शन दिया और उनके पिता समाज और दुनिया की दुहाई भी देने लगे. इस बीच आम्रपाली का इमोशनल ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिला.

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शादी नहीं करना चाहतीं आम्रपाली दुबे

आम्रपाली ने पहले शादी को लेकर परिवार से कहा, 'मैं फिलहाल के लिए शादी नहीं करना चाहती हूं. क्योंकि मुझे अभी तक वैसा कोई मिला नहीं, जैसे आप लोग हो. मैंने देखा कि आप दोनों बिना कुछ कहे एक-दूसरे की बात को समझ जाते हैं. मैं रिलेशनशिप के लिए भी तैयार नहीं हूं क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है.' आगे वो अपने मां बनने के फैसले के बारे में बताती हैं, 'मैं शादी नहीं करना चाहती लेकिन मैं चाहती हूं कि बच्ची गोद लूं और मां बनूं.'


शादी नहीं करना लेकिन मां बनना है...', आम्रपाली दुबे के फैसले पर बोले पापा- 'समाज का क्या?

मदरहुड फील करना चाहती हैं आम्रपाली

आम्रपाली के इस फैसले पर पिता कहते हैं, 'उषा (आम्रपाली की मां) क्या बोलती हो?' एक्ट्रेस कहती हैं, 'मैं इसे लेकर श्योर हूं और मेरी वकील से भी मुलाकात हो चुकी है. वो मेरी मदद करेंगे. मैं मां बनना फील करना चाहती हूं. मुझे फील होता है कि मां बनना है. उसे अच्छी जिंदगी देना है. इसलिए मां बनना है.' इसके बाद आम्रपाली को उनकी मां समझाती हैं और कहती हैं, 'बेटा ये सही जगह नहीं है जहां हम बैठकर इस पर बात करें क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है. हम भी चाहते हैं कि हम नाना नानी बने. हम सच में इस बारे में सोचेंगे.'

 
 
 
 
 
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आम्रपाली के पापा बोले- समाज भी देखना पड़ता है...

आम्रपाली के पापा ने रिएक्ट करते हुए कहा, 'आपने फैसला ले लिया लेकिन दुनिया क्या बोलेगी? समाज भी तो है.' एक्ट्रेस के माता-पिता कहते हैं कि वो उनके इस फैसले से खुश हैं. लेकिन उनका कहना है, 'समाज भी देखना पड़ता है.' इस पर एक्ट्रेस काफी निराश होने लगती हैं लेकिन घर वाले फिर मान जाते हैं. वो उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो उनके साथ हैं और उनके फैसले के साथ खड़े रहेंगे. इस पर आम्रपाली के आंसू छलक जाते हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
Amrapali Dubey Bhojpuri Bawaal
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