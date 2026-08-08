'जब तक मुसलमान CM का ऐलान...', अखिलेश यादव के PDA पर बोले मौलाना

बीएसपी प्रमुख मायावती ने पीडीए का जिक्र कर समाजवादी पार्टी (SP) पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा चुनावी स्वार्थ के चलते समय-समय पर अपना राजनीतिक रंग गिरगिट की तरह बदलती रहती है. अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने सपा को लेकर मायावाती के बयान का एक तरह से समर्थन किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि PDA का मतलब 'पुराना दंगा अलायंस' है. उन्होंने मुसलमान सीएम के ऐलान करने की भी बात कही.

अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं- साजिद रशीदी

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, "इस PDA का फुल फॉर्म 'पुराना दंगा अलायंस' है. ये कुछ नहीं है, उनको सिर्फ मुसलमान का वोट हथियाना है. पीडीए के साथ 'ए' लगाकर इन्होंने अल्पसंख्यक को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया. अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान थोड़े ही होता है.

Delhi: Reacting to BSP National President Mayawati’s remarks comparing the Samajwadi Party to a chameleon, All India Imam Association President Maulana Sajid Rashidi says, "This PDA means Purana Danga Alliance. They just want to capture the Muslim vote." pic.twitter.com/JQVclTOuXI — IANS (@ians_india) August 8, 2026

'जब तक मुसलमान CM का ऐलान नहीं होगा ये फेल होंगे'

उन्होंने आगे कहा, ''असल में इनका वाईएम फैक्टर है. यादव और मुसलमान फैक्टर के लिए ये जाने जाते हैं. मैं समझता हूं कि जब तक ये मुसलमान सीएम का ऐलान नहीं करेंगे, ये चलने वाला नहीं है. ये हर तरह से फेल और नाकाम होंगे.''

मायावती ने पीडीए को लेकर सपा पर साधा निशाना

दरअसल, बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार (08 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा, ''जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की नीति और सिद्धांत पर अमल करने वाली सर्वसमाज-हितैषी अंबेडकरवादी पार्टी है और यूपी में चार बार रही सरकार भी इसी के आधार पर चलाई है, जबकि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ आदि की खातिर जगजाहिर तौर पर गिरगिट की तरह ही रंग बदलती रहती है.''

मायावती ने आगे लिखा, ''सपा की ओर से प्रचारित इनका कथित 'पीडीए' अर्थात् (पिछड़ा, दलित, अक्लियत) में पहले 'पी' से 'पिछड़े' प्रचारित करने के बाद अब अपरकास्ट समाज में खासकर ब्राह्मण समाज को बीएसपी से तेजी से जुड़ता हुआ देख और उसी के आधार पर ही पार्टी उम्मीदवार भी बनाए जाने से विचलित होकर सपा ने अब 'पी' से 'पंडित' कर दिया है, जो इनके राजनीतिक छल और छलावे का एक और जीता-जागता प्रमाण है.

मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ केस दर्ज, कांवडियों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी