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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जब तक मुसलमान CM का ऐलान...', अखिलेश यादव के PDA पर बोले मौलाना

'जब तक मुसलमान CM का ऐलान...', अखिलेश यादव के PDA पर बोले मौलाना

Maulana Sajid Rashidi On PDA: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि PDA का फुल फॉर्म 'पुराना दंगा अलायंस' है. उनको सिर्फ मुसलमान का वोट हथियाना है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 08 Aug 2026 08:55 PM (IST)
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बीएसपी प्रमुख मायावती ने पीडीए का जिक्र कर समाजवादी पार्टी (SP) पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा चुनावी स्वार्थ के चलते समय-समय पर अपना राजनीतिक रंग गिरगिट की तरह बदलती रहती है. अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने सपा को लेकर मायावाती के बयान का एक तरह से समर्थन किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि PDA का मतलब 'पुराना दंगा अलायंस' है. उन्होंने मुसलमान सीएम के ऐलान करने की भी बात कही. 

अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं- साजिद रशीदी

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, "इस PDA का फुल फॉर्म 'पुराना दंगा अलायंस' है. ये कुछ नहीं है, उनको सिर्फ मुसलमान का वोट हथियाना है. पीडीए के साथ 'ए' लगाकर इन्होंने अल्पसंख्यक को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया. अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान थोड़े ही होता है. 

'जब तक मुसलमान CM का ऐलान नहीं होगा ये फेल होंगे'

उन्होंने आगे कहा, ''असल में इनका वाईएम फैक्टर है. यादव और मुसलमान फैक्टर के लिए ये जाने जाते हैं. मैं समझता हूं कि जब तक ये मुसलमान सीएम का ऐलान नहीं करेंगे, ये चलने वाला नहीं है. ये हर तरह से फेल और नाकाम होंगे.''  

मायावती ने पीडीए को लेकर सपा पर साधा निशाना

दरअसल, बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार (08 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा, ''जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की नीति और सिद्धांत पर अमल करने वाली सर्वसमाज-हितैषी अंबेडकरवादी पार्टी है और यूपी में चार बार रही सरकार भी इसी के आधार पर चलाई है, जबकि सपा अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति और चुनावी स्वार्थ आदि की खातिर जगजाहिर तौर पर गिरगिट की तरह ही रंग बदलती रहती है.''

मायावती ने आगे लिखा, ''सपा की ओर से प्रचारित इनका कथित 'पीडीए' अर्थात् (पिछड़ा, दलित, अक्लियत) में पहले 'पी' से 'पिछड़े' प्रचारित करने के बाद अब अपरकास्ट समाज में खासकर ब्राह्मण समाज को बीएसपी से तेजी से जुड़ता हुआ देख और उसी के आधार पर ही पार्टी उम्मीदवार भी बनाए जाने से विचलित होकर सपा ने अब 'पी' से 'पंडित' कर दिया है, जो इनके राजनीतिक छल और छलावे का एक और जीता-जागता प्रमाण है.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 08 Aug 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
Maulana Sajid Rashidi MAYAWATI SAMAJWADI PARTY UP Assembly Election 2027
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