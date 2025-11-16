इस लिस्ट में सीरीज डेक्सटर' का नाम शामिल है. ये क्राइम ड्रामा डेक्स्टर मॉर्गन नाम के शख्स के इर्द–गिर्द घूमती है. ये शख्स 3 साल की उम्र में भी अनाथ हो जाता है और बाद में इसे एक पुलिस ऑफिसर द्वारा एडॉप्ट किया जाता है. बचपन में उसके साथ हुआ एक हादसा उसे बड़ा होने पर दरिंदा बना देता है. लेकिन वो अपने मर्डर्स को पूरी सावधानी के साथ अंजाम देता है. सीरियल किलिंग की इस कहानी को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.