एक्सप्लोरर
'दिल्ली क्राइम' के नए एपिसोड के पहले बिंज वॉच करें ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, कहानी देख घूम जाएगा दिमाग
Crime Thriller Series On Ott: क्राइम थ्रिलर को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है. अगर आप भी दिल्ली क्राइम का वेट कर रहे हैं तो इससे पहले ये कमाल की वेब सीरीज देख डालें. ओटीटी पर होगा कमाल का एंटरटेनमेंट.
दिल्ली क्राइम की नई सीरीज इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. दर्शकों के बीच इसे काफी पसंद किया और अब इसके नए सीजन का इंतजार सबको है. ऐसे में अगर आप भी इसी तरह के क्राइम थ्रिलर सीरीज के शौकीन हैं तो इन वेब सीरीज को जरूर देख डालें. यहां देखिए लिस्ट.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 16 Nov 2025 09:47 PM (IST)
Tags :Asur Dexter Mandala Murders
ओटीटी
7 Photos
'दिल्ली क्राइम' के पहले बिंज वॉच करें ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, कहानी देख घूम जाएगा दिमाग
ओटीटी
7 Photos
नवंबर के फर्स्ट वीक में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी क्राइम -हॉरर फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
ओटीटी
7 Photos
'डर्टी स्कैम्स' वाली पूजा बनर्जी हैं बेहद खूबसूरत, लुक को लेकर बटोर रहीं सुर्खियां, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
तमिल सिनेमा
दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion