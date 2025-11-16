हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'दिल्ली क्राइम' के नए एपिसोड के पहले बिंज वॉच करें ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, कहानी देख घूम जाएगा दिमाग

Crime Thriller Series On Ott: क्राइम थ्रिलर को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है. अगर आप भी दिल्ली क्राइम का वेट कर रहे हैं तो इससे पहले ये कमाल की वेब सीरीज देख डालें. ओटीटी पर होगा कमाल का एंटरटेनमेंट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Nov 2025 09:47 PM (IST)
दिल्ली क्राइम की नई सीरीज इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. दर्शकों के बीच इसे काफी पसंद किया और अब इसके नए सीजन का इंतजार सबको है. ऐसे में अगर आप भी इसी तरह के क्राइम थ्रिलर सीरीज के शौकीन हैं तो इन वेब सीरीज को जरूर देख डालें. यहां देखिए लिस्ट.

1/7
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर अरशद वारसी, वरुण सोबती और विशेष बंसल की सीरीज 'असुर' का नाम शुमार है. इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में मेकर्स ने फॉरेंसिक साइंस और माइथोलॉजिकल के कॉन्सेप्ट को ब्लेंड करते हुए एक जबरदस्त कहानी का निर्माण किया है. इस सीरीज को जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
2/7
लिस्ट के अगले नंबर पर वाणी कपूर की सीरीज 'मंडला मर्डर्स' का नाम शामिल है. इसकी कहानी 1952 के समय पर सेट की गई है जहां कुछ महिलाएं आयस्त यंत्र बनाने की कोशिश करती हैं. लेकिन जैसे–जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती है उसी तरह सस्पेंस भी बढ़ता जाता है. यहां हर एक मर्डर का एक अलग पैटर्न होता है. मर्डर और मिस्ट्री वाली ये परफेक्ट सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
3/7
इस लिस्ट में द फ्रीलांसर का नाम शामिल है. इस सीरीज की एक पूर्व पुलिस ऑफिसर पर आधारित है. जो अपने दिवगंत दोस्त की बेटी को ISIS की पकड़ से बचाने के मिशन पर निकल पड़ता है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
4/7
इस लिस्ट में सीरीज डेक्सटर' का नाम शामिल है. ये क्राइम ड्रामा डेक्स्टर मॉर्गन नाम के शख्स के इर्द–गिर्द घूमती है. ये शख्स 3 साल की उम्र में भी अनाथ हो जाता है और बाद में इसे एक पुलिस ऑफिसर द्वारा एडॉप्ट किया जाता है. बचपन में उसके साथ हुआ एक हादसा उसे बड़ा होने पर दरिंदा बना देता है. लेकिन वो अपने मर्डर्स को पूरी सावधानी के साथ अंजाम देता है. सीरियल किलिंग की इस कहानी को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
5/7
'माइंड हंटर' भी इस लिस्ट का हिस्सा है. इस सीरीज की कहानी दो FBI इन्वेस्टिगेटर के इर्द–गिर्द घूमती है जो सीरियल किलर्स का इन्वेस्टिगेशन करते हैं. इस पूछताछ में वो सीरियल किलर्स के साइकोलॉजी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं. नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज अवलेबल है
6/7
'सेक्रेड गेम्स' की कहानी क्राइम, सर्वाइवल, पॉलिटिक्स और रिलेशनशिप पर बेस्ड है. कहानी मुंबई में सेट की गई है जब इंस्पेक्टर सरताज सिंह को गणेश गायतोंडे नाम के गैंगस्टर का कॉल आता है. इस कॉल के बाद उसकी जिंदगी में तूफान उठता है. ये सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करें.
7/7
'मनवत मर्डर्स' की कहानी 70 के दशक में सेट की गई है. रमाकांत कुलकर्णी नाम के स्पेशल ऑफिसर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते जहां मनवत नाम के एक गांव में 7 औरतों को बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है. जैसे–जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है पुलिस ऑफिसर को कई गहरे राज के बारे में भी पता चलता है. ये सीरीज आप सोनी लिव पर एंजॉय कर सकते हैं.
Published at : 16 Nov 2025 09:47 PM (IST)
Asur Dexter Mandala Murders

ओटीटी फोटो गैलरी

Embed widget