INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनDigger Trailer: 'तुमने तबाही मचा दी...', टॉम क्रूज की 'डिगर' का ट्रेलर देख उड़े लोगों के होश, आपने देखा?

Digger Trailer: 'तुमने तबाही मचा दी...', टॉम क्रूज की 'डिगर' का ट्रेलर देख उड़े लोगों के होश, आपने देखा?

Digger Trailer Released: हॉलीवुड के एक्शन स्टार टॉम क्रूज की अपकमिंग फिल्म 'डिगर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म ये काफी दमदार है, जिसमें एक्टर नए अवतार में नजर आ रहे हैं. देखिए ट्रेलर.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Jul 2026 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

Digger Trailer Released: हॉलीवुड के एक्शन स्टार टॉम क्रूज एक बार फिर से स्क्रीन पर धमाल मचाने वाले हैं. इस बार सबसे अलग किरदार और दमदार कहानी देखने के लिए मिलने वाली है. वो पिछले लंबे समय से फिल्म 'डिगर' की रिलीज को लेकर चर्चा में थे, जिसके जरिए वो एक बार फिर से स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. इसमें वो डिगर रॉकवेल की भूमिका प्ले कर रहे हैं. अकेडमी अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर एलेजांद्रो जी. इनारितु ने इसका निर्माण किया है.
 
कैसा है 'डिगर' का ट्रेलर?

टॉम क्रूज की फिल्म 'डिगर' के ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो ये कमाल का है, जिसमें एक्शन से लेकर सब कुछ देखने के लिए मिलता है. डिगर रॉकवेल की भूमिका में वो दुनिया और इंसानियत को बचाने का जिम्मा उठाते दिखाई देते हैं. डिगर रॉकवेल एक ऑयल बैरन होते हैं, जिसकी कंपनी की वजह से पर्यावरण पर आपदा आ गई है. इसमें दिखाया गया है कि परमाणु युद्ध छिड़ने का भी खतरा पैदा हो गया है. इसके बाद डिगर लोगों को बचाने के मिशन पर निकल पड़ता है.

यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन

फिल्म का ट्रेलर देख लोग सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'टॉम क्रूज आपने फिर से तबाही मचा दी.' वहीं, दूसरे ने लिखा, 'फिल्म का अब और इंतजार नहीं कर सकता'. इसके साथ ही कईयों ने फिल्म में उनके लुक और एक्शन की भी जमकर तारीफ की. एक्टर की फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भी छा गया है.

'डिगर' की स्टार कास्ट

'डिगर' में टॉम क्रूज एक नए अवतार में नजर आते हैं. इसमें उनके साथ ऑस्कर विनर रिज अहमद, जॉन गुडमैन, ऑस्कर नॉमिनी सैंड्रा हुलर, माइकल स्टुहलबर्ग भी अहम रोल में हैं. इतना ही नहीं फिल्म में जेसी प्लेमन्स का भी अहम किरदार है. इसमें रॉबर्ट जॉन बर्क, एम्मा डी'आर्सी, बर्न गोरमैन और सोफी वाइल्ड भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में हैं.

यह भी पढ़ें:  'राम के लिए आस्था कम हो गई...', अयोध्या राम मंदिर में चोरी के विवाद पर भड़कीं अनुराधा पौडवाल

कब रिलीज होगी फिल्म 'डिगर'?

आपको बता दें कि टॉम क्रूज ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'डिगर' का ट्रेलर एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. इसे शेयर करने के साथ ही अभिनेता ने फिल्म की रिलीज डेट भी बताया और फिल्म के टाइटल का मतलब भी बताया. वो लिखते हैं, 'डिग और डाई...डिगर. 2 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होगी.' इसके पहले 13 जुलाई को फिल्म का पोस्टर शेयर किया गया था, जिसके बाद फैंस टॉम क्रूज का नया अवतार देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे.

फिल्म को लेकर टॉम क्रूज ने शेयर किया था एक्सपीरियंस

गौरतलब है कि द हॉलीवुड रिपोर्ट के अनुसार, टॉम क्रूज ने 9 जुलाई को लॉस एंजलिस में एक इवेंट के दौरान फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस साझा किया था. उन्होंने कहा था, 'मुझे कभी भी ऐसी चीज नहीं मिली, जिसने मुझे इस तरह से चैलेंज दिया हो और ना ही एलेजांद्रो को ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ. आप जब ये फिल्म देखोगे तो लगेगा कि ये पूरी तरह से ऑरिजिनल है.'

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 09:45 PM (IST)
Tags :
Tom Cruise Digger Trailer
ENT LIVE

ABP Shorts

ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
ENT LIVE
51 की उम्र में शादी की खबरों पर Terence Lewis ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने अपने काम से शादी की है
51 की उम्र में शादी की खबरों पर Terence Lewis ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने अपने काम से शादी की है
ENT LIVE
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
ENT LIVE
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Digger Trailer: 'तुमने तबाही मचा दी...', टॉम क्रूज की 'डिगर' का ट्रेलर देख उड़े लोगों के होश, आपने देखा?
'तुमने तबाही मचा दी...', टॉम क्रूज की 'डिगर' का ट्रेलर देख उड़े लोगों के होश, आपने देखा?
मनोरंजन
'तू कहां से हीरो, गांव के लोग हंसते थे मुझ पर', गोविंदा ने सुनाया दर्द, स्ट्रगल को किया याद
'तू कहां से हीरो, गांव के लोग हंसते थे मुझ पर', गोविंदा ने सुनाया दर्द, स्ट्रगल को किया याद
मनोरंजन
अनुराधा पौडवाल को लता मंगेशकर ने बढ़ने नहीं दिया? सिंगर ने सालों बाद विवादों पर तोड़ी चुप्पी
अनुराधा पौडवाल को लता मंगेशकर ने बढ़ने नहीं दिया? सिंगर ने सालों बाद विवादों पर तोड़ी चुप्पी
मनोरंजन
Dhamaal 4 BO Collection Day 4 Live Updates: मंडे को भी बवाल काट रही 'धमाल 4', रात 9 बजे तक कलेक्शन 70 करोड़ के पार
Live Updates: मंडे को भी बवाल काट रही 'धमाल 4', रात 9 बजे तक कलेक्शन 70 करोड़ के पार
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
क्रिकेट
भारत और इंग्लैंड का टेस्ट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बना मैच, लॉर्ड्स में बन गया नया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
भारत और इंग्लैंड का टेस्ट सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बना मैच, लॉर्ड्स में बना 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
Live Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
विश्व
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
इंडिया
Explained: 'हमारे पूर्वज एक' और 'तुम भी हिंदू'... आखिर कब तक सुनेगा मुसलमान, 'घरवापसी' से दिक्कत क्या?
'हमारे पूर्वज एक' और 'तुम भी हिंदू'... आखिर कब तक सुनेगा मुसलमान, 'घरवापसी' से दिक्कत क्या?
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Viral Video: जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget