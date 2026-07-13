'तुमने तबाही मचा दी...', टॉम क्रूज की 'डिगर' का ट्रेलर देख उड़े लोगों के होश, आपने देखा?

Digger Trailer Released: हॉलीवुड के एक्शन स्टार टॉम क्रूज एक बार फिर से स्क्रीन पर धमाल मचाने वाले हैं. इस बार सबसे अलग किरदार और दमदार कहानी देखने के लिए मिलने वाली है. वो पिछले लंबे समय से फिल्म 'डिगर' की रिलीज को लेकर चर्चा में थे, जिसके जरिए वो एक बार फिर से स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. इसमें वो डिगर रॉकवेल की भूमिका प्ले कर रहे हैं. अकेडमी अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर एलेजांद्रो जी. इनारितु ने इसका निर्माण किया है.



कैसा है 'डिगर' का ट्रेलर?

टॉम क्रूज की फिल्म 'डिगर' के ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो ये कमाल का है, जिसमें एक्शन से लेकर सब कुछ देखने के लिए मिलता है. डिगर रॉकवेल की भूमिका में वो दुनिया और इंसानियत को बचाने का जिम्मा उठाते दिखाई देते हैं. डिगर रॉकवेल एक ऑयल बैरन होते हैं, जिसकी कंपनी की वजह से पर्यावरण पर आपदा आ गई है. इसमें दिखाया गया है कि परमाणु युद्ध छिड़ने का भी खतरा पैदा हो गया है. इसके बाद डिगर लोगों को बचाने के मिशन पर निकल पड़ता है.

यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन

फिल्म का ट्रेलर देख लोग सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'टॉम क्रूज आपने फिर से तबाही मचा दी.' वहीं, दूसरे ने लिखा, 'फिल्म का अब और इंतजार नहीं कर सकता'. इसके साथ ही कईयों ने फिल्म में उनके लुक और एक्शन की भी जमकर तारीफ की. एक्टर की फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भी छा गया है.

Digg. Or Die. DIGGER. Only in theaters October 2. pic.twitter.com/jDCOyl8bXU — Tom Cruise (@TomCruise) July 13, 2026

'डिगर' की स्टार कास्ट

'डिगर' में टॉम क्रूज एक नए अवतार में नजर आते हैं. इसमें उनके साथ ऑस्कर विनर रिज अहमद, जॉन गुडमैन, ऑस्कर नॉमिनी सैंड्रा हुलर, माइकल स्टुहलबर्ग भी अहम रोल में हैं. इतना ही नहीं फिल्म में जेसी प्लेमन्स का भी अहम किरदार है. इसमें रॉबर्ट जॉन बर्क, एम्मा डी'आर्सी, बर्न गोरमैन और सोफी वाइल्ड भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में हैं.

यह भी पढ़ें: 'राम के लिए आस्था कम हो गई...', अयोध्या राम मंदिर में चोरी के विवाद पर भड़कीं अनुराधा पौडवाल

कब रिलीज होगी फिल्म 'डिगर'?

आपको बता दें कि टॉम क्रूज ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'डिगर' का ट्रेलर एक्स अकाउंट पर शेयर किया है. इसे शेयर करने के साथ ही अभिनेता ने फिल्म की रिलीज डेट भी बताया और फिल्म के टाइटल का मतलब भी बताया. वो लिखते हैं, 'डिग और डाई...डिगर. 2 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होगी.' इसके पहले 13 जुलाई को फिल्म का पोस्टर शेयर किया गया था, जिसके बाद फैंस टॉम क्रूज का नया अवतार देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे.

फिल्म को लेकर टॉम क्रूज ने शेयर किया था एक्सपीरियंस

गौरतलब है कि द हॉलीवुड रिपोर्ट के अनुसार, टॉम क्रूज ने 9 जुलाई को लॉस एंजलिस में एक इवेंट के दौरान फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस साझा किया था. उन्होंने कहा था, 'मुझे कभी भी ऐसी चीज नहीं मिली, जिसने मुझे इस तरह से चैलेंज दिया हो और ना ही एलेजांद्रो को ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ. आप जब ये फिल्म देखोगे तो लगेगा कि ये पूरी तरह से ऑरिजिनल है.'