जवानी में बेहद हसीन दिखती थीं जीनत अमान, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

जवानी में बेहद हसीन दिखती थीं जीनत अमान, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Zeenat Aman Stunning Photos: जवानी में बेहद हसीन दिखती थीं एक्ट्रेस जीनत अमान. उनकी कुछ खूबसूरत और यादगार तस्वीरें, जो फैंस का दिल जीत रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 09:52 AM (IST)
Zeenat Aman Stunning Photos: जवानी में बेहद हसीन दिखती थीं एक्ट्रेस जीनत अमान. उनकी कुछ खूबसूरत और यादगार तस्वीरें, जो फैंस का दिल जीत रही हैं.

जवानी में ऐक्ट्रेस जीनत अमान अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं.उनकी हर तस्वीर में एक खास अट्रैक्शन और ग्लैमरस अंदाज नजर आता है. देखें उनकी कुछ यादगार और दिलकश तस्वीरें, जो आज भी फैंस का ध्यान खींच रही हैं.

1/10
1/10

जीनत अमान बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और फिल्मों की स्टाइल आइकन रही हैं. उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में अपने एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई.
जीनत अमान बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और फिल्मों की स्टाइल आइकन रही हैं. उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में अपने एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई.
2/10
2/10

जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की और जल्दी ही अपनी शानदार एक्टिंग और ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाने लगीं.
जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की और जल्दी ही अपनी शानदार एक्टिंग और ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाने लगीं.
3/10
3/10

जीनत अमान ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें हरे रामा हरे कृष्णा (1971), यादों की बारात (1973), सत्यम शिवम सुंदरम (1978), डॉन (1978), कुर्बानी (1980), और दोस्ताना (1980) जैसी फिल्मे शामिल हैं.
जीनत अमान ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें हरे रामा हरे कृष्णा (1971), यादों की बारात (1973), सत्यम शिवम सुंदरम (1978), डॉन (1978), कुर्बानी (1980), और दोस्ताना (1980) जैसी फिल्मे शामिल हैं.
4/10
4/10

उनकी फिल्मों में उन्होंने हमेशा अलग-अलग किरदार निभाए और अपनी फिल्मी छवि को मजबूत किया. वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि अपनी एक्टिंग से भी दर्शकों का दिल जीतती थीं.
उनकी फिल्मों में उन्होंने हमेशा अलग-अलग किरदार निभाए और अपनी फिल्मी छवि को मजबूत किया. वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि अपनी एक्टिंग से भी दर्शकों का दिल जीतती थीं.
5/10
5/10

जीनत अमान को उनकी ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक के लिए भी खूब सराहा गया. उन्होंने अपने फैशन सेंस और बोल्ड लुक से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई.
जीनत अमान को उनकी ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक के लिए भी खूब सराहा गया. उन्होंने अपने फैशन सेंस और बोल्ड लुक से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई.
6/10
6/10

उनके लुक में हमेशा एक खास अट्रैक्शन और एलिगेंस देखा गया. वह फिल्मों में अपने हर रोल में दर्शकों को अट्रैक्ट करती थीं और उनकी हर एंट्री एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाती थी.
उनके लुक में हमेशा एक खास अट्रैक्शन और एलिगेंस देखा गया. वह फिल्मों में अपने हर रोल में दर्शकों को अट्रैक्ट करती थीं और उनकी हर एंट्री एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाती थी.
7/10
7/10

जीनत अमान का निजी जीवन भी लोगों के लिए हमेशा दिलचस्प रहा है. उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा अपने करियर पर फोकस किया.
जीनत अमान का निजी जीवन भी लोगों के लिए हमेशा दिलचस्प रहा है. उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा अपने करियर पर फोकस किया.
8/10
8/10

आज भी जीनत अमान को उनके फैंस याद करते हैं और उनकीफिल्मे नई जनरेशन के दर्शकों के लिए इंस्पिरेशन हैं.
आज भी जीनत अमान को उनके फैंस याद करते हैं और उनकीफिल्मे नई जनरेशन के दर्शकों के लिए इंस्पिरेशन हैं.
9/10
9/10

वो न केवल एक बेहतरीन एक्ट्रेस थीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और ग्लैमरस हीरोइनों में से एक मानी जाती हैं.
वो न केवल एक बेहतरीन एक्ट्रेस थीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और ग्लैमरस हीरोइनों में से एक मानी जाती हैं.
10/10
10/10

जीनत अमान ने बॉलीवुड में अपने करियर के दौरान कई अवॉर्ड और सम्मान भी प्राप्त किए. उनकी खूबसूरती, स्टाइल और ऐक्टिंग के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.
जीनत अमान ने बॉलीवुड में अपने करियर के दौरान कई अवॉर्ड और सम्मान भी प्राप्त किए. उनकी खूबसूरती, स्टाइल और ऐक्टिंग के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.
Published at : 08 Oct 2025 09:52 AM (IST)
Embed widget