'हरगिज नहीं मिलूंगा...', सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने PAK नेताओं से मिलने से किया इनकार, आसिम मुनीर पर हुए फायर
Saudi Arabia Pakistan News: यूएई के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे की वजह से सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आसिम मुनीर पर भड़के हुए हैं. पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है.
यमन में बिगड़ती स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब में युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं. यमन में दक्षिणी अलगाववादी गुट साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी) ने हाल ही में हदरामौत और महरा प्रांतों के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जो यूएई समर्थित हैं. सऊदी अरब ने यूएई को खतरनाक बताते हुए धमकी दी कि वह यमन से अपनी सेना वापस बुलाए. एसटीसी ने सऊदी अधिकारियों ने विमान को 1 जनवरी को अदन एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया. UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के पाकिस्तान दौरे से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर भड़के हुए हैं.
सऊदी ने पाकिस्तानी नेताओं से मिलने से किया इंकार
पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा ने दावा किया कि UAE के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे की वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर या किसी और नेता से मिलने से इंकार कर दिया है. यमन में यूएई से भेजे गए हथियारों की खेप पर सऊदी के एयरस्ट्राइक के बाद शहबाज शरीफ ने नूरखान एयरबेस पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया था. PAK सेना के पर्व अधिकारी के मुताबिक मुनीर चाहते थे कि यूएई के राष्ट्रपति के दौरे का सऊदी बुरा न माने. इसके लिए वह प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने रियाद जाने की प्लानिंग कर रहे थे.
पाकिस्तान में पीएम बदलने की प्लानिंग
आदिल राजा ने कहा कि आसिम मुनीर की यह प्लानिंग धरी रही गई क्योंकि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाक आर्मी चीफ या वहां के किसी भी नेता से मिलने से इनकार कर दिया. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज इस समय दुबई में हैं और यूएई सरकार से मिल रहे हैं. पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर ने दावा किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज चाहते हैं कि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद मुनीर पर दवाब बनाएं कि मरियम को पाकिस्तान का पीएम बनाया जाए.
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has refused to meet Pakistan military regime leader Asim Munir.— برهان الدین | Burhan uddin (@burhan_uddin_0) December 31, 2025
Asim Munir wanted to visit Riyadh, but the Saudi Crown Prince has not only refused to meet Asim Munir, he has declined to meet any Pakistani leader.
Asim Munir has made UAE… pic.twitter.com/hK0KhWvNbT
UAE के इशारे पर काम कर रहे मनीर: आदिल राजा
आदिल राजा के कहा, 'इस समय आसिम मुनीर यूएई के राष्ट्रपति के इशारे पर काम कर रहे हैं. वहीं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए. सऊदी के प्रिंस इस समय पाकिस्तान से गुस्सा हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं. उनके इस रुख से मुनीर डरे हुए हैं. हाल ही में मुनीर को सऊदी ने सम्मान दिया, लेकिन खुद प्रिंस इसे देने के लिए नहीं आए.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL