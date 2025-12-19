हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'अवतार फायर एंड ऐश' के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ये 7 फिल्में जरूर देख लें, मजा आ जाएगा

'अवतार फायर एंड ऐश' के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ये 7 फिल्में जरूर देख लें, मजा आ जाएगा

James Cameron Must Watch Movies: अगर आप भी 'अवतार' सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको इसके डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ये फिल्में भी देखनी चाहिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Dec 2025 05:00 PM (IST)
James Cameron Must Watch Movies: अगर आप भी 'अवतार' सीरीज की फिल्मों के फैन हैं तो आपको इसके डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ये फिल्में भी देखनी चाहिए.

हॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर जेम्स कैमरून ने सिनेमा को कई यादगार और आइकॉनिक फिल्में दी हैं. एक्शन, साइंस फिक्शन, रोमांस और एडवेंचर हर जॉनर में उनका जादू देखने को मिलता है. अगर आप अवतार के फैन हैं तो कैमरून की ये 7 मशहूर फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

1/7
द टर्मिनेटर -26 अक्टूबर 1984 को रिलीज हुई ये फिल्म साइंस फिक्शन और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है. कहानी एक ऐसे साइबॉर्ग असैसिन की है जो फ्यूचर से आकर एक लड़की को मारना चाहता है. यही लड़की आगे चलकर उस वॉरियर की मां बनती है जो इंसानों को एक्सटिंक्शन से बचाएगा.
द टर्मिनेटर -26 अक्टूबर 1984 को रिलीज हुई ये फिल्म साइंस फिक्शन और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है. कहानी एक ऐसे साइबॉर्ग असैसिन की है जो फ्यूचर से आकर एक लड़की को मारना चाहता है. यही लड़की आगे चलकर उस वॉरियर की मां बनती है जो इंसानों को एक्सटिंक्शन से बचाएगा.
2/7
एलियंस - ये फिल्म 18 जुलाई 1986 को रिलीज हुई थी. एलियंस, एलेन रिप्ले की कहानी को और खतरनाक मोड़ देती है. नोस्त्रोमो इंसिडेंट के बाद रिप्ले को एक टेराफॉर्मिंग कॉलोनी में भेजा जाता है जहां उसे एलियन क्वीन और उसके ऑफस्प्रिंग्स से लड़ना पड़ता है.
एलियंस - ये फिल्म 18 जुलाई 1986 को रिलीज हुई थी. एलियंस, एलेन रिप्ले की कहानी को और खतरनाक मोड़ देती है. नोस्त्रोमो इंसिडेंट के बाद रिप्ले को एक टेराफॉर्मिंग कॉलोनी में भेजा जाता है जहां उसे एलियन क्वीन और उसके ऑफस्प्रिंग्स से लड़ना पड़ता है.
Published at : 19 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Avatar HollyWood James Francis Cameron

