'अवतार फायर एंड ऐश' के डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ये 7 फिल्में जरूर देख लें, मजा आ जाएगा

द टर्मिनेटर -26 अक्टूबर 1984 को रिलीज हुई ये फिल्म साइंस फिक्शन और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है. कहानी एक ऐसे साइबॉर्ग असैसिन की है जो फ्यूचर से आकर एक लड़की को मारना चाहता है. यही लड़की आगे चलकर उस वॉरियर की मां बनती है जो इंसानों को एक्सटिंक्शन से बचाएगा.