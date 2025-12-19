एक्सप्लोरर
एयरपोर्ट पर लगा सितारों का मेला, स्टाइलिश लुक में दिखे तमन्ना से अनन्या और कार्तिक तक
Star Spotted at Airport: मुंबई एयरपोर्ट पर तमन्ना भाटिया, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपने स्टाइलिश लेकिन कम्फर्टेबल एयरपोर्ट लुक में नजर आए हैं. देखे उनकी तस्वीरें
मुंबई एयरपोर्ट पर आज ग्लैमर और स्टाइल का तड़का लगा. दरअसल बॉलीवुड के पॉपुलर सितारे एक के बाद एक स्पॉट हुए. तमन्ना भाटिया, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपने-अपने स्टाइलिश लेकिन कम्फर्टेबल एयरपोर्ट लुक में नजर आए हैं. जिसने फैशन लवर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
Published at : 19 Dec 2025 03:06 PM (IST)
