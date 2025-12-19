इन फिल्मों ने ओपनिंग डे पर उड़ा दिया था गर्दा, शाहरुख-सलमान नहीं साउथ के इस एक्टर की फिल्म है सबसे बडी ओपनर

पुष्पा 2 द रूल- अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 160 करोड़ कलेक्शन कर इंडियन सिनेमा का गेम बदल दिया था. फिल्म का क्रेज, पुष्पा का कैरेक्टर और पैन इंडिया अपील ने इसे अब तक का सबसे बड़ा ओपनर बना दिया है.