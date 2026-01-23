हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसिकंदर खेर कौन हैं, क्या करते हैं, अनुपम खेर के बेटे के बारे में सब जानें

सिकंदर खेर कौन हैं, क्या करते हैं, अनुपम खेर के बेटे के बारे में सब जानें

Who Is Sikandar Kher: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर ने खुद अपनी पहचान बनाई है. फिल्मों से लेकर ओटीटी तक उन्होनें शानदार काम किया है. जानिए कौन हैं सिकंदर खेर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Who Is Sikandar Kher: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर ने खुद अपनी पहचान बनाई है. फिल्मों से लेकर ओटीटी तक उन्होनें शानदार काम किया है. जानिए कौन हैं सिकंदर खेर.

बॉलीवुड में अनुपम खेर को भला कौन नहीं जानता, अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने हर तरह के किरदारों को यादगार बनाया है. लेकिन आज हम बात करेंगे उनके बेटे सिकंदर खेर की, जो खुद भी फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं. आइए जानते हैं कि सिकंदर खेर के बारे में सब कुछ.

1/7
सिकंदर खेर का जन्म 31 अक्टूबर 1982 में हुआ था. वो किरण खेर और उनके पहले पति गौतम बेरी के बेटे हैं.
सिकंदर खेर का जन्म 31 अक्टूबर 1982 में हुआ था. वो किरण खेर और उनके पहले पति गौतम बेरी के बेटे हैं.
2/7
सिकंदर किरण खेर के दूसरे पति और एक्टर अनुपम खेर के सौतेले बेटे हैं, लेकिन पिता गौतम के जाने के बाद अनुपम ने ही उनका ख्याल रखा और पालन पोषण किया.
सिकंदर किरण खेर के दूसरे पति और एक्टर अनुपम खेर के सौतेले बेटे हैं, लेकिन पिता गौतम के जाने के बाद अनुपम ने ही उनका ख्याल रखा और पालन पोषण किया.
Published at : 23 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Anupam Kher Kirron Kher Sikandar Kher

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय
'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर?
ट्रेंडिंग
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हेल्थ
Clove Water Benefits: रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
यूटिलिटी
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget