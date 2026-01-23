एक्सप्लोरर
सिकंदर खेर कौन हैं, क्या करते हैं, अनुपम खेर के बेटे के बारे में सब जानें
Who Is Sikandar Kher: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर ने खुद अपनी पहचान बनाई है. फिल्मों से लेकर ओटीटी तक उन्होनें शानदार काम किया है. जानिए कौन हैं सिकंदर खेर.
बॉलीवुड में अनुपम खेर को भला कौन नहीं जानता, अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने हर तरह के किरदारों को यादगार बनाया है. लेकिन आज हम बात करेंगे उनके बेटे सिकंदर खेर की, जो खुद भी फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं. आइए जानते हैं कि सिकंदर खेर के बारे में सब कुछ.
Published at : 23 Jan 2026 11:35 AM (IST)
Tags :Anupam Kher Kirron Kher Sikandar Kher
