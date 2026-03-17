जैकलीन फर्नांडिस ने मां की अस्थियां गंगा में की विसर्जित, बोलीं- 'हमें सनातन धर्म बहुत पसंद है'

जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. लेकिन, पिछले साल 6 अप्रैल को उन्होंने अपनी मां को खो दिया था.अभी तक भी एक्ट्रेस पूरी तरह से उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं. इसी बीच 15 मार्च को एक्ट्रेस अपने पिता एलरॉय फर्नांडिस के संग काशी पहुंची थीं.

काशी पहुंच कर एक्ट्रेस ने अपनी मां किम फर्नांडिस की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया.इस दौरान जैकलीन फर्नांडिस विधि-विधान से पूजा भी करती हुई दिखाई दीं. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बनारस में जैकलीन फर्नांडिस करीब डेढ़ घंटे तक रुकी रही थीं.

शांति पूर्ण तरीके से जैकलीन करना चाहती थीं अस्थि विसर्जन

सबसे पहले वो ताज होटल गई थीं, वहां से वो मणिकर्णिका घाट पर पहुंची.जैकलीन फर्नांडिस ने इस दौरान अपने फेस को कवर किया हुआ था, ताकि उन्हें को कोई पहचान ना पाए. जैकलीन ये भी चाहती थीं कि उनकी मां की अस्थि विसर्जन का काम शांतिपूर्ण ढंग से हो.





वो अपने पिता के संग नाव से गंगा के बीच पहुंची और मां की अस्थियों को विसर्जित किया.बता दें 24 मार्च 2025 को जैकलीन फर्नांडिस की मां किम को हार्ट स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें जल्दी से मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया.

लेकिन, वो जिंदगी की जंग हार गईं और 6 अप्रैल को हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया. 13 दिनों तक जैकलीन की मां आईसीयू में थी, इस दौरान उनकी काफी गंभीर हालत बनी रही. 2025 से पहले 2022 में भी जैकलीन की मां को हार्ट स्ट्रोग आया था.

उस दौरान बहरीन में उनका इलाज करवाया गया था. जैकलीन ने इस दौरान ये भी बताया कि उन्होंने मां की अस्थियां विसर्जित करने के लिए काशी को ही क्यों चुना.एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें सनातन धर्म बहुत ही ज्यादा पसंद है. इसी वजह से काशी में आकर उन्होंने मां की अस्थियों को विसर्जित किया.मालूम हो जैकलीन श्रीलंका की रहने वाली हैं और वो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती हैं.

ये भी पढ़ें:-बॉलीवुड के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाएंगे गोविंदा? निरहुआ के संग दिखे तो शुरू हुई ऐसी चर्चा