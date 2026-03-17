हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजैकलीन फर्नांडिस ने मां की अस्थियां गंगा में की विसर्जित, बोलीं- 'हमें सनातन धर्म बहुत पसंद है'

जैकलीन फर्नांडिस ने मां की अस्थियां गंगा में की विसर्जित, बोलीं- 'हमें सनातन धर्म बहुत पसंद है'

जैकलीन फर्नांडिस की मां का पिछले साल 6 अप्रैल को निधन हो गया था. लगभग एक साल बाद एक्ट्रेस अपनी मां की अस्थियां लेकर काशी पहुंचीं.जहां, उन्होंने अपनी मां की अस्थियां विसर्जित की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Mar 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. लेकिन, पिछले साल 6 अप्रैल को उन्होंने अपनी मां को खो दिया था.अभी तक भी एक्ट्रेस पूरी तरह से उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं. इसी बीच 15 मार्च को एक्ट्रेस अपने पिता एलरॉय फर्नांडिस के संग काशी पहुंची थीं.

काशी पहुंच कर एक्ट्रेस ने अपनी मां किम फर्नांडिस की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया.इस दौरान जैकलीन फर्नांडिस विधि-विधान से पूजा भी करती हुई दिखाई दीं. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बनारस में जैकलीन फर्नांडिस करीब डेढ़ घंटे तक रुकी रही थीं.

शांति पूर्ण तरीके से जैकलीन करना चाहती थीं अस्थि विसर्जन

सबसे पहले वो ताज होटल गई थीं, वहां से वो मणिकर्णिका घाट पर पहुंची.जैकलीन फर्नांडिस ने इस दौरान अपने फेस को कवर किया हुआ था, ताकि उन्हें को कोई पहचान ना पाए. जैकलीन ये भी चाहती थीं कि उनकी मां की अस्थि विसर्जन का काम शांतिपूर्ण ढंग से हो.


जैकलीन फर्नांडिस ने मां की अस्थियां गंगा में की विसर्जित, बोलीं- 'हमें सनातन धर्म बहुत पसंद है

वो अपने पिता के संग नाव से गंगा के बीच पहुंची और मां की अस्थियों को विसर्जित किया.बता दें 24 मार्च 2025 को जैकलीन फर्नांडिस की मां किम को हार्ट स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें जल्दी से मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया.

लेकिन, वो जिंदगी की जंग हार गईं और 6 अप्रैल को हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया. 13 दिनों तक जैकलीन की मां आईसीयू में थी, इस दौरान उनकी काफी गंभीर हालत बनी रही. 2025 से पहले 2022 में भी जैकलीन की मां को हार्ट स्ट्रोग आया था.

उस दौरान बहरीन में उनका इलाज करवाया गया था. जैकलीन ने इस दौरान ये भी बताया कि उन्होंने मां की अस्थियां विसर्जित करने के लिए काशी को ही क्यों चुना.एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें सनातन धर्म बहुत ही ज्यादा पसंद है. इसी वजह से काशी में आकर उन्होंने मां की अस्थियों को विसर्जित किया.मालूम हो जैकलीन श्रीलंका की रहने वाली हैं और वो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती हैं.

ये भी पढ़ें:-बॉलीवुड के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाएंगे गोविंदा? निरहुआ के संग दिखे तो शुरू हुई ऐसी चर्चा

 

Published at : 17 Mar 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Jacqueline Fernandez
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जैकलीन फर्नांडिस ने मां की अस्थियां गंगा में की विसर्जित, बोलीं- 'हमें सनातन धर्म बहुत पसंद है'
जैकलीन फर्नांडिस ने मां की अस्थियां गंगा में की विसर्जित, बोलीं- 'हमें सनातन धर्म बहुत पसंद है'
बॉलीवुड
नोरा फतेही का गाना 'सरके सरके चुनर तेरी सरके' यूट्यूब से हटाया गया, वल्गर लिरिक्स को लेकर हुआ था विवाद
नोरा फतेही का गाना 'सरके सरके चुनर तेरी सरके' यूट्यूब से हटाया गया, वल्गर लिरिक्स को लेकर हुआ था विवाद
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Advance Booking Day 1: ‘धुरंधर 2’ का रिलीज से पहले भौकाल, एडवांस बुकिंग में कर डाली रिकॉर्ड तोड़ कमाई, बंपर ओपनिंग तय!
धुरंधर 2’ का रिलीज से पहले भौकाल, एडवांस बुकिंग में कर डाली रिकॉर्ड तोड़ कमाई, बंपर ओपनिंग तय!
बॉलीवुड
बॉलीवुड के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाएंगे गोविंदा? निरहुआ के संग दिखे तो शुरू हुई ऐसी चर्चा
निरहुआ के संग दिखे गोविंदा, क्या अब भोजपुरी फिल्मों में आजमाएंगे हाथ? शुरू हुई ऐसी चर्चा
Advertisement

वीडियोज

LPG Gas Crisis: गैस किल्लत पर अब भी भयंकर घमासान! | Strait of Hormuz | Iran Israel War Breaking
Pakistan Airstrike on Kabul: पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की भारत ने की कड़ी निंदा..! | Afganistan
LPG Gas Crisis: Hormuz के रास्ते में 22 जहाज अटके, धीरे-धीरे होगी एंट्री | Iran Israel War Breaking
Iran Vs US-Israel War: नेतन्याहू और ट्रंप अकेले पड़े! सहयोगियों ने ठुकराई अपील | Strait of Hormuz
Iran Vs US-Israel War: आसमानी तबाही! अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक, C-RAM ने ऐसे बचाया बगदाद! | Iraq
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
बॉलीवुड
बॉलीवुड के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाएंगे गोविंदा? निरहुआ के संग दिखे तो शुरू हुई ऐसी चर्चा
निरहुआ के संग दिखे गोविंदा, क्या अब भोजपुरी फिल्मों में आजमाएंगे हाथ? शुरू हुई ऐसी चर्चा
विश्व
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
हेल्थ
High Cholesterol In Young Age: अब छोटी उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक से बचना है तो... 11 मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जारी की गाइडलाइन
अब छोटी उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक से बचना है तो... 11 मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जारी की गाइडलाइन
ट्रेंडिंग
Video: ईरान ने कतर में बने यूएस बेस पर किया जोरदार हमला? खतरनाक हमले का वीडियो हो रहा वायरल
ईरान ने कतर में बने यूएस बेस पर किया जोरदार हमला? खतरनाक हमले का वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget