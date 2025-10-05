हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं मालती चाहर, जो बिग बॉस 19 में लेंगी एंट्री, देखें 10 ग्लैमरस तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 08:51 PM (IST)
मालती चाहर को लेकर खबरें हैं कि वो बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली हैं. वो अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक के लिए सबका ध्यान खींच रही हैं. उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही हैं.

मालती चाहर एक्ट्रेस, राइटर और डायरेक्टर हैं. वो इन दिनों सुर्खियों में हैं. खबरें हैं कि वह जल्द ही सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ले सकती हैं.
हर साल यह शो अलग-अलग फील्ड की मशहूर हस्तियों को एक साथ लाता है और इस सीजन में भी ऐसा ही हो रहा है. अगर खबरें सही हैं तो मालती अगली कंटेस्टेंट हो सकती हैं.
बिग बॉस के घर में कदम रखने से पहले ही मालती चर्चा में हैं. फैंस उनकी जिंदगी और करियर के बारे में काफी जानने के लिए एक्साइटेड हैं.
मालती सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हैं, बल्कि वह एक मॉडल, कंटेंट क्रिएटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. वह इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं.
मालती का जन्म 15 नवंबर 1990 को आगरा में हुआ था. वह एक स्पोर्ट्स लवर परिवार में पली-बढ़ीं.
उन्हें पहली बार पहचान तब मिली जब उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया. मालती फेमिना मिस इंडिया 2014 की फाइनलिस्ट रहीं और मिस फोटोजेनिक का खिताब भी जीता. इससे उनके एंटरटेनमेंट करियर की शुरुआत हुई.
बाद में उन्होंने एक्टिंग की दिशा में कदम रखा और 2018 में अनिल शर्मा की फिल्म 'जीनियस' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. साल 2022 में उन्होंने अरविंद पांडे की रोमांटिक ड्रामा 'इश्क पश्मीना' में भी काम किया.
एक्टिंग के अलावा, मालती फिल्म बनाने में भी रुचि रखती हैं. उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया है.
मालती सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं. यहां वह अपने काम और पर्सनल लाइफ से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती हैं.
इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अभी तक मालती ने बिग बॉस 19 में एंट्री के बारे में कोई ऑफिशल अनाउंसमेंट नहीं की है.
इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अभी तक मालती ने बिग बॉस 19 में एंट्री के बारे में कोई ऑफिशल अनाउंसमेंट नहीं की है.
Published at : 05 Oct 2025 08:51 PM (IST)
Deepak Chahar Malti Chahar Bigg Boss 19

Embed widget