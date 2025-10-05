एक्सप्लोरर
कौन हैं मालती चाहर, जो बिग बॉस 19 में लेंगी एंट्री, देखें 10 ग्लैमरस तस्वीरें
Malti Chahar In Bigg Boss 19: मालती चहर, जो बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने आ रही हैं, अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए चर्चा में हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीरें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
मालती चाहर को लेकर खबरें हैं कि वो बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली हैं. वो अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक के लिए सबका ध्यान खींच रही हैं. उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 05 Oct 2025 08:51 PM (IST)
