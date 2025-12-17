ब्रुनेई में काम करेंगे तो कितनी होगी कमाई, जानिए ब्रुनेई डॉलर की भारत में कीमत

विदेश में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए ब्रुनेई एक नया और आकर्षक विकल्प बनकर उभर रहा है. खासकर एशिया के इस छोटे लेकिन समृद्ध देश में अच्छी सैलरी, सुरक्षित माहौल और बेहतर जीवन स्तर के कारण भारतीय युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में अगर आप भी ब्रुनेई में नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वहां की करेंसी क्या है और उसकी भारत में कितनी कीमत मिलती है.

ब्रुनेई की मुद्रा को ब्रुनेई डॉलर कहा जाता है. मौजूदा समय में 1 ब्रुनेई डॉलर की कीमत करीब 69.95 भारतीय रुपये है. यानी अगर आप ब्रुनेई में काम करके वहां की करेंसी में कमाते हैं, तो भारत लौटने पर आपकी आमदनी अच्छी-खासी हो सकती है.

ब्रुनेई क्यों बन रहा है जॉब के लिए पसंदीदा देश

ब्रुनेई भले ही क्षेत्रफल में छोटा देश हो, लेकिन आर्थिक रूप से यह काफी मजबूत है. तेल और गैस संसाधनों से भरपूर इस देश में सरकार कर्मचारियों और कामगारों को अच्छी सुविधाएं देती है. यहां काम के घंटे तय होते हैं और सैलरी समय पर मिलती है.



ब्रुनेई डॉलर और भारतीय रुपये का गणित

अगर कोई भारतीय युवक ब्रुनेई में नौकरी करता है और उसे मान लीजिए 1,000 ब्रुनेई डॉलर सैलरी मिलती है, तो भारतीय रुपये में यह रकम करीब 69,950 रुपये होगी. वहीं अगर सैलरी 2,000 ब्रुनेई डॉलर है, तो भारत में इसकी कीमत लगभग 1 लाख 39 हजार रुपये बनती है. इसी तरह जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती है, भारतीय रुपये में कमाई और मजबूत होती जाती है.

किन सेक्टर में मिलती हैं ज्यादा नौकरियां

ब्रुनेई में भारतीयों के लिए कई सेक्टर खुले हुए हैं. यहां खासतौर पर तेल और गैस, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, आईटी, शिक्षा, होटल और सर्विस सेक्टर में नौकरी के अच्छे मौके मिलते हैं. डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, तकनीशियन, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और होटल स्टाफ जैसे पदों पर भारतीय युवाओं की मांग बनी रहती है. कई कंपनियां अनुभव के साथ-साथ स्किल को भी काफी महत्व देती हैं.

नौकरी से पहले किन बातों का रखें ध्यान

अगर आप ब्रुनेई में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देख लें कि आपका वीजा सही तरीके से बन रहा है या नहीं. किसी भी अनजान एजेंट के झांसे में आने से बचें.



