हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीब्रुनेई में काम करेंगे तो कितनी होगी कमाई, जानिए ब्रुनेई डॉलर की भारत में कीमत

ब्रुनेई में काम करेंगे तो कितनी होगी कमाई, जानिए ब्रुनेई डॉलर की भारत में कीमत

अगर आप विदेश में काम करने की योजना बना रहे हैं, तो ब्रुनेई आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं वहां किन सेक्टर में जॉब ऑप्शन बेहतर हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Dec 2025 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

विदेश में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए ब्रुनेई एक नया और आकर्षक विकल्प बनकर उभर रहा है. खासकर एशिया के इस छोटे लेकिन समृद्ध देश में अच्छी सैलरी, सुरक्षित माहौल और बेहतर जीवन स्तर के कारण भारतीय युवाओं की रुचि तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में अगर आप भी ब्रुनेई में नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वहां की करेंसी क्या है और उसकी भारत में कितनी कीमत मिलती है.

ब्रुनेई की मुद्रा को ब्रुनेई डॉलर कहा जाता है. मौजूदा समय में 1 ब्रुनेई डॉलर की कीमत करीब 69.95 भारतीय रुपये है. यानी अगर आप ब्रुनेई में काम करके वहां की करेंसी में कमाते हैं, तो भारत लौटने पर आपकी आमदनी अच्छी-खासी हो सकती है.

ब्रुनेई क्यों बन रहा है जॉब के लिए पसंदीदा देश

ब्रुनेई भले ही क्षेत्रफल में छोटा देश हो, लेकिन आर्थिक रूप से यह काफी मजबूत है. तेल और गैस संसाधनों से भरपूर इस देश में सरकार कर्मचारियों और कामगारों को अच्छी सुविधाएं देती है. यहां काम के घंटे तय होते हैं और सैलरी समय पर मिलती है.

यह भी पढ़ें - UPPSC Recruitment 2025: पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 513 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, मिलेगी तगड़ी सैलरी

ब्रुनेई डॉलर और भारतीय रुपये का गणित

अगर कोई भारतीय युवक ब्रुनेई में नौकरी करता है और उसे मान लीजिए 1,000 ब्रुनेई डॉलर सैलरी मिलती है, तो भारतीय रुपये में यह रकम करीब 69,950 रुपये होगी. वहीं अगर सैलरी 2,000 ब्रुनेई डॉलर है, तो भारत में इसकी कीमत लगभग 1 लाख 39 हजार रुपये बनती है. इसी तरह जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती है, भारतीय रुपये में कमाई और मजबूत होती जाती है.

किन सेक्टर में मिलती हैं ज्यादा नौकरियां

ब्रुनेई में भारतीयों के लिए कई सेक्टर खुले हुए हैं. यहां खासतौर पर तेल और गैस, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, आईटी, शिक्षा, होटल और सर्विस सेक्टर में नौकरी के अच्छे मौके मिलते हैं. डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, तकनीशियन, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और होटल स्टाफ जैसे पदों पर भारतीय युवाओं की मांग बनी रहती है. कई कंपनियां अनुभव के साथ-साथ स्किल को भी काफी महत्व देती हैं.

नौकरी से पहले किन बातों का रखें ध्यान

अगर आप ब्रुनेई में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह देख लें कि आपका वीजा सही तरीके से बन रहा है या नहीं. किसी भी अनजान एजेंट के झांसे में आने से बचें.

यह भी पढ़ें - यूपी लेखपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी, 7 हजार से ज्यादा पदों पर होगी सीधी भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 17 Dec 2025 12:58 PM (IST)
Tags :
Brunei Dollar To Indian Rupee Brunei Job Salary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
महाराष्ट्र
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: VB–G RAM G आने कैसे मजदूरों को मिलेगा बड़ा फायदा! | New Mgnrega Bill | Congress
Delhi Air Pollution: दिल्ली में फैली जहरीली हवा..AQI 300 पार | Pollution | AQI | Rekha Gupta | BJP
Vipin Sharma की Inspiring Journey: Canada में संघर्ष, Chef और Editor की जिंदगी, Irrfan से मिली नई राह और Taare Zameen Par से मिली पहचान
Rahul Gandhi Germany visit : राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की पहली तस्वीर...सैम पित्रोदा के साथ दिखे
Delhi Pollution: कब मिलेगी राहत की सांस...? दिल्ली में स्मॉग का नहीं थम रहा कहर! | Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
महाराष्ट्र
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
हेल्थ
Dark Skin Diabetes: त्वचा का काला पड़ना दे सकता है डायबिटीज का इशारा, जानें कब हो जाएं सतर्क?
त्वचा का काला पड़ना दे सकता है डायबिटीज का इशारा, जानें कब हो जाएं सतर्क?
जनरल नॉलेज
3 लाख का सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद या चांदी, जानें 2050 में किसकी कितनी होगी कीमत?
3 लाख का सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद या चांदी, जानें 2050 में किसकी कितनी होगी कीमत?
जनरल नॉलेज
2014 से अब तक कितने देशों का दौरा कर चुके पीएम मोदी, कहां की करेंसी की सबसे ज्यादा वैल्यू?
2014 से अब तक कितने देशों का दौरा कर चुके पीएम मोदी, कहां की करेंसी की सबसे ज्यादा वैल्यू?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget