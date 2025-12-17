एक्सप्लोरर
Bigg Boss 19: कैसा है कुनिका सदानंद का घर, किचन से लेकर बेडरूम तक सब है परफेक्ट
Kunickaa Sadanand House Inside Pics: एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का घर बेहद आलीशान है. एक्ट्रेस ने अपने धर को रखी बड़ी ही खूबसूरती से सजाया है. आइए देखते हैं उनके इस आलीशान घर की झलक.
बिग बॉस 19 में नजर आई एक्ट्रेस कुनिका सदानंद का सफर बेशक फिनाले तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उन्होंने अपनी ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया. वहीं अब शो खत्म हो गया है लेकिन शो के कंटेस्टेंट अभी भी चर्चा में हैं. हाल ही में यूट्यूबर फराह खान कुनिका के घर पहुंची. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपना आलीशान घर दिखाया.
1/7
2/7
Published at : 17 Dec 2025 11:32 AM (IST)
Tags :Farah Khan Kunickaa Sadanand
बॉलीवुड
7 Photos
फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं माधुरी दीक्षित, कैजुअल लुक में पति डॉ नेने संग दिए जमकर पोज
बॉलीवुड
7 Photos
2026 में इन 7 सुपरस्टार्स की दहाड़ से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
रकुल प्रीत का वाइट ड्रेस में स्टनिंग लुक आया सामने, एक-एक फोटो कर रही करोड़ों दिलों को घायल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'शैतानी शक्ति के खिलाफ...', यहूदियों के कार्यक्रम में ट्रंप ने कट्टर इस्लामी आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया?
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इन मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे 10 हजार रुपये
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं माधुरी दीक्षित, कैजुअल लुक में पति डॉ नेने संग दिए जमकर पोज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion