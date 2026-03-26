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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'भूत बंगला' की एक्ट्रेस वामिका गब्बी की 8 तस्वीरें, हॉरर-कॉमेडी से धमाका करेंगी एक्ट्रेस

'भूत बंगला' की एक्ट्रेस वामिका गब्बी की 8 तस्वीरें, हॉरर-कॉमेडी से धमाका करेंगी एक्ट्रेस

Wamiqa Gabbi Photos: वामिका गब्बी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में है. इसी बीच आइए वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट तक, वामिका के खूबसूरत लुक को देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Mar 2026 03:00 PM (IST)
Wamiqa Gabbi Photos: वामिका गब्बी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में है. इसी बीच आइए वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट तक, वामिका के खूबसूरत लुक को देखते हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों अपनी आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर खूब सुर्खियों में है. 10 अप्रैल को रिलीज हो रही इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार लीड रोल में है. फिल्म के टीजर ने रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है, जिससे फैंस को उम्मीदें बढ़ गई है. साथ ही वामिका के अभिनय की भी जमकर तारीफ हो रही है. तो चलिए वामिका की कुछ खूबसूरत तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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ऑफ शोल्डर व्हाइट मिडी ड्रेस में वामिका का अंदाज बहुत ग्लैमरस है. साथ ही बालों में बनाए जुड़े ने उनके सिंपल लुक को भी शानदार बना दिया है.
ऑफ शोल्डर व्हाइट मिडी ड्रेस में वामिका का अंदाज बहुत ग्लैमरस है. साथ ही बालों में बनाए जुड़े ने उनके सिंपल लुक को भी शानदार बना दिया है.
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फ्लोरल प्रिंट साड़ी और ब्लाउज में बने तितलियों के डिजाइन वामिका की खूबसूरती को और निखार रहे है.
फ्लोरल प्रिंट साड़ी और ब्लाउज में बने तितलियों के डिजाइन वामिका की खूबसूरती को और निखार रहे है.
Published at : 26 Mar 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Wamiqa Gabbi Bhooth Bangla

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