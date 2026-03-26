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'भूत बंगला' की एक्ट्रेस वामिका गब्बी की 8 तस्वीरें, हॉरर-कॉमेडी से धमाका करेंगी एक्ट्रेस
Wamiqa Gabbi Photos: वामिका गब्बी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में है. इसी बीच आइए वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट तक, वामिका के खूबसूरत लुक को देखते हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों अपनी आने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर खूब सुर्खियों में है. 10 अप्रैल को रिलीज हो रही इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार लीड रोल में है. फिल्म के टीजर ने रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है, जिससे फैंस को उम्मीदें बढ़ गई है. साथ ही वामिका के अभिनय की भी जमकर तारीफ हो रही है. तो चलिए वामिका की कुछ खूबसूरत तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 03:00 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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