एक्सप्लोरर
ऋतिक रोशन ही नहीं, इन 10 बॉलीवुड सितारों से भी भिड़ चुकी हैं कंगना रनौत
एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बेबाक बयान से सुर्खियों में रहती हैं. ऋतिक रोशन के अलावा कंगना रनौत बॉलीवुड में कई सितारो पर निशाना साध चुकी हैं.
ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच विवाद काफी पुराना है. हाल ही में 'वी नीड टू अपोलोजाइज टू ऋतिक रोशन' ट्रेंड के बीच कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर निशाना साधा था. हालांकि कंगना बॉलीवुड में कई सितारो से भिड़ चुकी हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 04 Aug 2026 05:45 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
रितेश को घमंडी समझ बैठी थीं जेनेलिया, फिर उन्हीं पर आ गया था दिल, ऐसी है कपल की लव स्टोरी
बॉलीवुड
7 Photos
कितनी पढ़ी-लिखी हैं संजय दत्त की बेटी इकरा? खूबसूरती में देती हैं स्टार किड्स को टक्कर
बॉलीवुड
14 Photos
फैमिली फंक्शन में बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का हाथ थामे दिखीं जाह्नवी कपूर, वायरल हुईं रोमांटिक तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
कौन थीं रावण की मां कैकसी? रणबीर कपूर की 'रामायण' में ये एक्ट्रेस निभा रही हैं अहम किरदार
बॉलीवुड
8 Photos
प्रियंका चतुर्वेदी के 8 खूबसूरत साड़ी लुक्स, सिंपलिसिटी में भी लगती हैं बेहद 'क्लासी'
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'स्पाइडरमैन' ने 5 बजे तक किया 7 करोड़ का कलेक्शन, 'धमाल 4'- 'जन नायकन' का ऐसा रहा हाल
मनोरंजन
मलाइका अरोड़ा ने की नई कार की पूजा, लेकिन कपड़े देखकर भड़क गए लोग
मनोरंजन
सोहेल-सीमा के तलाक पर सलमान खान ने किया रिएक्ट, भाई से बोले- तुम्हारा दर्द समझता हूं, खुद को ब्लेम करना बंद करो
मनोरंजन
अनुपम खेर की 'मेरे महबूब कयामत होगी' रील ने मचाया तहलका, 140 मिलियन व्यूज पार
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion