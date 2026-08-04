ऋतिक रोशन ही नहीं, इन 10 बॉलीवुड सितारों से भी भिड़ चुकी हैं कंगना रनौत

कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच भी कई बार झगड़े देखने को मिले. कंगना ने सोशल मीडिया पर तापसी को 'बी-ग्रेड एक्ट्रेस' और अपनी 'सस्ती कॉपी' तक कहा था. वहीं तापसी ने इन बातों का ज्यादा जवाब नहीं दिया और कहा कि वो किसी भी लड़ाई नहीं पड़ना चाहतीं. सुशांत सिंह राजपूत की मौत और नेपोटिज्म पर हुई बहस के दौरान भी कंगना ने तापसी पर बॉलीवुड के बड़े लोगों का साथ देने का आरोप लगाया था.