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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'ये लव जिदाह नहीं है क्या?' नुसरत जहां ने पति के साथ ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, भड़के लोग

'ये लव जिदाह नहीं है क्या?' नुसरत जहां ने पति के साथ ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, भड़के लोग

नुसरत जहां ने हाल ही में सावन के पवित्र महीने में पति यश दास गुप्ता के साथ महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के दर्शन किए. हालांकि इसे लेकर कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल कर दिया.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 04 Aug 2026 04:21 PM (IST)
नुसरत जहां ने हाल ही में सावन के पवित्र महीने में पति यश दास गुप्ता के साथ महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के दर्शन किए. हालांकि इसे लेकर कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल कर दिया.

बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और पूर्व लोकसभा सांसद नुसरत जहां अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए. इसे लेकर नेटिजन्स ने एक्ट्रेस को ट्रोल कर दिया. वो अपने पति के साथ भगवान शिव की शरण में पहुंची थीं.

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यश दास गुप्ता बंगाली सिनेमा के मशहूर एक्टर हैं. नुसरत ने यश के साथ अपने रिश्ते को साल 2022 में स्वीकार किया था. कई फैंस जहां इस जोड़ी को काफी पसंद करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो वहीं कई फैंस नुसरत और यश के अलग-अलग धर्मों से होने के चलते एक्ट्रेस पर भड़कते भी हैं.
यश दास गुप्ता बंगाली सिनेमा के मशहूर एक्टर हैं. नुसरत ने यश के साथ अपने रिश्ते को साल 2022 में स्वीकार किया था. कई फैंस जहां इस जोड़ी को काफी पसंद करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो वहीं कई फैंस नुसरत और यश के अलग-अलग धर्मों से होने के चलते एक्ट्रेस पर भड़कते भी हैं.
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हाल ही में एक्ट्रेस ने यश के साथ महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के दर्शन किए. इसके बाद भी सोशल मीडिया पर उन्हें कुछ लोगों ने ट्रोल कर दिया.
हाल ही में एक्ट्रेस ने यश के साथ महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के दर्शन किए. इसके बाद भी सोशल मीडिया पर उन्हें कुछ लोगों ने ट्रोल कर दिया.
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नुसरत जहां हाल ही में सावन के पवित्र महीने में यश दास गुप्ता के साथ भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई नजर आईं.
नुसरत जहां हाल ही में सावन के पवित्र महीने में यश दास गुप्ता के साथ भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई नजर आईं.
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इस दौरान एक्ट्रेस मांग में सिंदूर और माथे पर भगवान महाकाल के नाम का तिलक लगाए हुए नजर आईं. इन तस्वीरों को यश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हर हर महादेव.'
इस दौरान एक्ट्रेस मांग में सिंदूर और माथे पर भगवान महाकाल के नाम का तिलक लगाए हुए नजर आईं. इन तस्वीरों को यश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हर हर महादेव.'
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मंदिर परिसर में यश और नुसरत ने कई तस्वीरें क्लिक की जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं . हालांकि वायरल तस्वीरों को लेकर कुछ लोग एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं. मुस्लिम होते हुए नुसरत का मदनीर में जाकर भगवान के दर्शन करना कुछ लोगों को रास नहीं आया.
मंदिर परिसर में यश और नुसरत ने कई तस्वीरें क्लिक की जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं . हालांकि वायरल तस्वीरों को लेकर कुछ लोग एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं. मुस्लिम होते हुए नुसरत का मदनीर में जाकर भगवान के दर्शन करना कुछ लोगों को रास नहीं आया.
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एक यूजर ने इस पर भड़कते हुए लिखा, 'क्या ये लव जिहाद नहीं है?' एक ने पूछा, 'नुसरत वास्तव में तुम्हारा धर्म कौन सा है?' एक ने कमेंट किया, 'नुसरत हिंदू है या मुस्लिम?' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुसलमान होने के बावजूद इस तरह के काम करना.'
एक यूजर ने इस पर भड़कते हुए लिखा, 'क्या ये लव जिहाद नहीं है?' एक ने पूछा, 'नुसरत वास्तव में तुम्हारा धर्म कौन सा है?' एक ने कमेंट किया, 'नुसरत हिंदू है या मुस्लिम?' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुसलमान होने के बावजूद इस तरह के काम करना.'
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ट्रोल करने वालों की संख्या काफी कम रही. जबकि यश और नुसरत ने इन तस्वीरों के जरिए लोगों का खूब प्यार हासिल किया. ढेरों फैंस ने कमेंट्स में 'हर हर महादेव' लिखा और हार्ट इमोजी भी शेयर किए.
ट्रोल करने वालों की संख्या काफी कम रही. जबकि यश और नुसरत ने इन तस्वीरों के जरिए लोगों का खूब प्यार हासिल किया. ढेरों फैंस ने कमेंट्स में 'हर हर महादेव' लिखा और हार्ट इमोजी भी शेयर किए.
Published at : 04 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Nusrat Jahan

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