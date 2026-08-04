यश दास गुप्ता बंगाली सिनेमा के मशहूर एक्टर हैं. नुसरत ने यश के साथ अपने रिश्ते को साल 2022 में स्वीकार किया था. कई फैंस जहां इस जोड़ी को काफी पसंद करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो वहीं कई फैंस नुसरत और यश के अलग-अलग धर्मों से होने के चलते एक्ट्रेस पर भड़कते भी हैं.