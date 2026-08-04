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'ये लव जिदाह नहीं है क्या?' नुसरत जहां ने पति के साथ ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, भड़के लोग
नुसरत जहां ने हाल ही में सावन के पवित्र महीने में पति यश दास गुप्ता के साथ महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के दर्शन किए. हालांकि इसे लेकर कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल कर दिया.
बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और पूर्व लोकसभा सांसद नुसरत जहां अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए. इसे लेकर नेटिजन्स ने एक्ट्रेस को ट्रोल कर दिया. वो अपने पति के साथ भगवान शिव की शरण में पहुंची थीं.
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Published at : 04 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Tags :Nusrat Jahan
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