कभी एयर होस्टेस थीं दीपिका कक्कड़, मुंबई में 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहती थीं 'सिमर'

कभी एयर होस्टेस थीं दीपिका कक्कड़, मुंबई में 5 लोगों के साथ एक कमरे में रहती थीं 'सिमर'
टीवी की टॉप एक्ट्रेस रही दीपिका कक्कड़ ने अपनी अदाकारी से बड़ा और खास नाम कमाया है. आज वो अपना 40वां बर्थडे मना रही हैं. इस मौके पर जानते है कि आखिर वो एयर होस्टेस से टॉप एक्ट्रेस कैसे बनी थीं?
Dipika Kakar Birthday: लंबे वक्त से लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहीं दीपिका कक्कड़ आज 40 साल की हो चुकी हैं. कभी वो अपने दमदार अभिनय से टीवी इंडस्ट्री पर राज करती थीं. उनकी गिनती टीवी की बड़ी और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में होती थीं. लेकिन, यहां तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. छोटे पर्दे पर बड़ा नाम कमाने से पहले उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था.
टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने मुंबई में बतौर एयर होस्टेस भी काम किया था, लेकिन ये नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी. मुंबई में शुरुआती दौर में उन्हें कड़े हालातों और बुरे दिनों का सामना करना पड़ा था. नए शहर और नए लोगों के बीच रहना उनके लिए काफी मुश्किल था. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और 'सपनों की नगरी' में न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि हमेशा-हमेश के लिए वो फिर यहीं की होकर रह गईं.
3 साल तक की थी एयर होस्टेस की नौकरी
दीपिका कक्कड़ का जन्म 6 अगस्त 1986 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एयर होस्टेस के रूप में काम करना शुरू किया था. ये खुलासा खुद एक्ट्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटव्यू में कर चुकी हैं. उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये नौकरी करीब तीन साल तक की थी.
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5-6 लड़कियों संग एक कमरे में रहती थीं
इसी इंटरव्यू में दीपिका कक्कड़ ने ये खुलासा भी किया था कि वो शुरू से ही एक्ट्रेस बनने के ही ख्वाब देखती थी और जब एयर होस्टेस की नौकरी उन्होंने छोड़ी थी तो फिर उनके लिए एक्टिंग में जाने के रास्ते खुल गए थे. लेकिन, पहले उन्हें कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा था.
दीपिका ने बताया था कि जब वो एयर होस्टेस की जॉब के लिए मुंबई आई थी तब अपने साथ एक सूटकेस लेकर आई थी. यहां वो एक साधारण से पीजी में रहती थी. उन्हें पांच से छह लड़कियों के साथ कमरा शेयर करना पड़ा था.
कभी पैदल तो कभी रिक्शा में करती थीं सफर
मुंबई में अपने शुरुआती दिनों के दौरान दीपिका काफी कम खर्च करती थीं और आगे के लिए पैसे बचाकर रखती थीं. उनके मुताबिक वो ऑटो रिक्शा में सफर करती थीं और कई बार पैदल भी आना-जाना करना पड़ता था.
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फिर किराये पर लिया था 1BHK फ़्लैट
बाद में दीपिका की मां भी उनके पास मुंबई में आ गई थीं. इसके चलते एक्ट्रेस ने किराये पर एक 1BHK फ्लैट ले लिया था. इसके लिए वो महीने के साढ़े 6 हजार रुपये किराया चुकाती थीं.
एक ही बिस्तर पर सोती थीं मां-बेटी
दीपिका कक्कड़ ने बताया था कि एक वक्त पर उनके पास सोने के लिए अलग-अलग गद्दे तक नहीं होते थे. उनकी मां और वो एक ही गद्दे पर सोती थीं. इसके अलावा उनके पास पर्दे के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे. तब एक्ट्रेस खिड़कियों पर अपने दुपट्टे लटका दिया करती थीं.
'ससुराल सिमर का' से मिली खास पहचान
एयर होस्टेस की नौकरी छोड़ने के बाद दीपिका ने एक्टिंग फील्ड में काम तलाशना शुरु किया. साल 2010 में एक्ट्रेस का एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू सीरियल 'भरे तेरे नैना देवी' से हुआ था. इसके बाद वो साल 2011 में 'अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो' सीरियल में दिखाई दी थीं. लेकिन, एक्ट्रेस को पहचान दिलाने का काम किया था 'ससुराल सिमर का' नाम के शो ने.
इस शो की शुरुआत साल 2011 में हुई थी. इसमें दीपिका ने सिमर नाम का किरदार निभाया था और उन्हें इससे घर-घर में पहचान मिल गई थी. इसका हिस्सा मशहूर एक्ट्रेस अविका गौर भी थीं. इस सीरियल के बाद दीपिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
बनी थीं 'बिग बॉस 12' की विनर
दीपिका पादुकोण सलमान खान के चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' का हिस्सा भी रही थीं. उन्होंने इसके 12वें सीजन में हिस्सा लिया था और अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया था. अपने बेहतरीन खेल के दम पर वो 'बिग बॉस 12' की विनर बनी थीं. जबकि पूर्व क्रिकेटर एस. श्रीसंत पहले रनर-अप थे.
स्टेज-2 लिवर कैंसर से जूझ रहीं एक्ट्रेस
मई 2025 में एक्ट्रेस को स्टेज-2 लिवर कैंसर होने का पता चला था. अभी तक वो इस बीमारी से जूझ रही हैं उनका लगातार इलाज चल रहा है. डॉक्टर्स ने उनके लिवर में टेनिस बॉल के आकार का ट्यूमर पाया था. उनकी सर्जरी करके ये ट्यूमर निकाला गया था.