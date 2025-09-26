एक्सप्लोरर
‘हनुमान’ के बेटे की रशियन बहू की 8 तस्वीरें: स्टाइल में देती हैं एक्ट्रेसेस को मात, हुस्न देख आप भी खो बैठेंगे होश
Vindu Dara Singh Russian Wife Pics: आज हम आपको बॉलीवुड एक्टर विंदू दारा सिंह की वाइफ से रूबरू करवा रहे हैं. जो खूबसूरती में किसी हीरोइन से कम नहीं हैं.
‘सन ऑफ सरदार’ समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके विंदू दारा सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनके पिता दारा सिंह भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर रहे थे. जो ‘रामायण’ में ‘हनुमान’ का रोल भी निभा चुके थे. उनका ये किरदार आज भी यादगार है. लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको विंदू या उनके पिता नहीं बल्कि इस परिवार की खूबसूरत बहू से मिलवा रहे हैं. उनकी तस्वीरें आपको भी दीवाना बना देंगी.
Published at : 26 Sep 2025 06:58 PM (IST)
बॉलीवुड
