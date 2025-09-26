हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
‘हनुमान’ के बेटे की रशियन बहू की 8 तस्वीरें: स्टाइल में देती हैं एक्ट्रेसेस को मात, हुस्न देख आप भी खो बैठेंगे होश

Vindu Dara Singh Russian Wife Pics: आज हम आपको बॉलीवुड एक्टर विंदू दारा सिंह की वाइफ से रूबरू करवा रहे हैं. जो खूबसूरती में किसी हीरोइन से कम नहीं हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Sep 2025 06:58 PM (IST)
‘सन ऑफ सरदार’ समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके विंदू दारा सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उनके पिता दारा सिंह भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर रहे थे. जो ‘रामायण’ में ‘हनुमान’ का रोल भी निभा चुके थे. उनका ये किरदार आज भी यादगार है. लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको विंदू या उनके पिता नहीं बल्कि इस परिवार की खूबसूरत बहू से मिलवा रहे हैं. उनकी तस्वीरें आपको भी दीवाना बना देंगी.

दरअसल हम बात कर रहे हैं विंदू दारा सिंह की दूसरी वाइफ डीना उमारोवा की. जोकि रशियन हैं और गॉर्जियस लुक में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.
इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि विंदू दारा सिंह की पहली शादी एक्ट्रेस फराह नाज आजमी से हुई थी. लेकिन साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया.
फिर विंदू की मुलाकात डीना से हुई और उन्होंने तलाक के चार साल बाद डीना से शादी कर ली. दोनों आज अपनी शादीशुदा लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं.
विंदू और डीना की एक बेटी भी है. जो अब 18 साल की हो चुकी हैं. कपल की बेटी का नाम अमेलिया रंधावा है.
डीना मॉडल होने के साथ एक बिजनेसवुमन भी हैं. वो ब्यूटी सप्लायर कंपनी बेसो इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन हैं.
डीना अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. जहां वो हर दिन अपनी खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं.
उनकी ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि वो स्टाइलिश और फैशन के मामले में किसी भी बॉलीवुड डीवा से कम नहीं है.
डीना उमारोवा की ये तस्वीरें देख कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो एक 18 साल की बेटी की मां हैं.
Published at : 26 Sep 2025 06:58 PM (IST)
