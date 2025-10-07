एक्सप्लोरर
विक्की कौशल के बचपन की 7 तस्वीरें, चॉल में बीता बचपन, आज बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होती है गिनती
Vicky Kaushal Childhood Photos: विक्की कौशल के बचपन की ये तस्वीरें दिखाती हैं कैसे चॉल में बीता साधारण बचपन आज उन्हें बॉलीवुड का बड़ा स्टार बना गया. आइए देखते हैं उनके बचपन की कुछ झलक.
विक्की कौशल आज बॉलीवुड के सबसे बड़े और चर्चित सितारों में से एक हैं, लेकिन उनका बचपन बिलकुल अलग और साधारण रहा. चॉल की गलियों में खेलते, दोस्तों के साथ वक्त बिताते और आम जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों का मज़ा लेते हुए उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की. आइए देखते हैं उनके बचपन की तस्वीरें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Oct 2025 06:43 PM (IST)
Tags :VICKY KAUSHAL
