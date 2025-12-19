एक्सप्लोरर
अंबानी स्कूल के एनुअल फंक्शन में दिखा बॉलीवुड सेलेब्स का स्वैग, शाहरुख से लेकर ऐश्वर्या तक बच्चों के लिए पहुंचे सितारे
धीरूभाई अंबानी स्कूल के एनुअल फंक्शन पर बॉलीवुड सेलेब्स इकट्ठा हुए. अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये सितारे पहुंचे थे. शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन तक कई सितारों ने शिरकत की.
धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में बॉलीवुड के कई सितारों के बच्चे पढ़ते हैं. गुरुवार को स्कूल का एनुअल डे फंक्शन था. जिसमें अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कई सेलेब्स पहुंचे थे.
Published at : 19 Dec 2025 11:18 AM (IST)
