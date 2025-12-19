धुरंधर से पहले इन फिल्मों की कास्टिंग कर चुके हैं मुकेश छाबड़ा, बॉक्स ऑफिस पर की जमकर कमाई

फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से नवाजुद्दीन सिद्दकी, पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, जयदीप अहलावत, राजकुमार राव, जीशान कादरी जैसे कलाकार जुड़े. जिसे सभी ऑडियंस ने जमकर प्यार किया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. खासकर ये दो पार्ट में बनी थी. वहीं पहसे पार्टने भारत में करीब 25-26 करोड़ रुपये और दूसरे ने लगभग 18-19 करोड़ रुपये कमाए, जिससे दोनों का टोटल कलेक्शन लगभग 45 करोड़ रुपये रहा.