धुरंधर से पहले इन फिल्मों की कास्टिंग कर चुके हैं मुकेश छाबड़ा, बॉक्स ऑफिस पर की जमकर कमाई
Mukesh Chhabra: फिल्म 'धुरंधर' की हर जगह चर्चा हो रही है. फिल्म के साथ स्टारकास्ट को भी खूब सहारा जा रहा है. फिल्म की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की है. इसके आलावा वो कई फिल्मों की कास्टिंग कर चुके हैं.
5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की स्टारकास्ट सभी को पसंद आई है. हर किरदार अपने-अपने रोल पर एक दम परफेक्ट बैठे हैं. फिल्म की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की है. इसी बीच जानिए इससे पहले किन फिल्मों में वो सितारों को कास्ट कर चुके हैं.
Published at : 19 Dec 2025 12:26 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
