हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशादी सीजन में दिखना है खूबसूरत और ग्लैमरस, तो ट्राई करें अनन्या के ये लेटेस्ट देसी लुक

शादी सीजन में दिखना है खूबसूरत और ग्लैमरस, तो ट्राई करें अनन्या के ये लेटेस्ट देसी लुक

Ananya Panday Desi Look: अगर आपके घर में कोई शादी है और आप उसमें बेस्ट दिखना चाहती हैं, तो हम आपके लिए अनन्या पांडे के लेटेस्ट लुक लाए हैं. जिन्हें आप रीक्रिएट कर सकती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 09 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Ananya Panday Desi Look: अगर आपके घर में कोई शादी है और आप उसमें बेस्ट दिखना चाहती हैं, तो हम आपके लिए अनन्या पांडे के लेटेस्ट लुक लाए हैं. जिन्हें आप रीक्रिएट कर सकती हैं.

अनन्या पांडे हाल ही में अपनी एक दोस्त की शादी में शामिल हुई थी. जहां पर एक्ट्रेस ने हर फंक्शन में एक से बढ़कर एक लुक कैरी किए थे. इनकी तस्वीरें अब उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आप भी एक्ट्रेस के इन लुक से वेडिंग सीजन के लिए आउटफिट आइडिया ले सकती हैं.

1/7
अनन्या पांडे की ये तस्वीरें उनकी खास दोस्त दीया श्रॉफ की शादी की हैं. जिसमें एक्ट्रेस को खूबसूरत और ग्लैमरस लुक में लाइमलाइट बटोरते हुए देखा गया था.
अनन्या पांडे की ये तस्वीरें उनकी खास दोस्त दीया श्रॉफ की शादी की हैं. जिसमें एक्ट्रेस को खूबसूरत और ग्लैमरस लुक में लाइमलाइट बटोरते हुए देखा गया था.
2/7
अनन्या ने दोस्त की शादी के हर फंक्शन में अलग-अलग और सुंदर डिजाइनर आउटफिट कैरी की थी. जिन्हें आप भी इस वेडिंग सीजन में रीक्रिएट कर सकते हैं.
अनन्या ने दोस्त की शादी के हर फंक्शन में अलग-अलग और सुंदर डिजाइनर आउटफिट कैरी की थी. जिन्हें आप भी इस वेडिंग सीजन में रीक्रिएट कर सकते हैं.
3/7
एक्ट्रेस की ये ऑफ शोल्डर चोली और फिशकट लहंगा इस वक्त काफी ट्रेडिंग में हैं. ये आपको देसी के साथ ग्लैमरस वाइब देगा.
एक्ट्रेस की ये ऑफ शोल्डर चोली और फिशकट लहंगा इस वक्त काफी ट्रेडिंग में हैं. ये आपको देसी के साथ ग्लैमरस वाइब देगा.
4/7
फ्लोरल लंहगा भी आज के दौर में खूब फैशन में हैं. ऐसे में अनन्या ने एक फंक्शन में ग्रीन कलर का फ्लोरल लहंगा पहना था. इसके साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग ज्वेलरी कैरी की थी.
फ्लोरल लंहगा भी आज के दौर में खूब फैशन में हैं. ऐसे में अनन्या ने एक फंक्शन में ग्रीन कलर का फ्लोरल लहंगा पहना था. इसके साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग ज्वेलरी कैरी की थी.
5/7
अनन्या ने शादी के फंक्शन में मल्टीकलर का हैवी लहंगा भी पहना था. इस लुक को उन्होंने बालों चोटी, माथे पर बिंदी और ग्लोसी मेकअप के साथ पूरा किया था.
अनन्या ने शादी के फंक्शन में मल्टीकलर का हैवी लहंगा भी पहना था. इस लुक को उन्होंने बालों चोटी, माथे पर बिंदी और ग्लोसी मेकअप के साथ पूरा किया था.
6/7
आजकल शादी के सीजन में कॉकटेल पार्टी भी होती हैं. अगर आप ऐसी ही किसी पार्टी में शामिल होने वाले हैं. तो अनन्या की तरह बैकलेस एनिमल प्रिंट ड्रेस के साथ जा सकती हैं.
आजकल शादी के सीजन में कॉकटेल पार्टी भी होती हैं. अगर आप ऐसी ही किसी पार्टी में शामिल होने वाले हैं. तो अनन्या की तरह बैकलेस एनिमल प्रिंट ड्रेस के साथ जा सकती हैं.
7/7
एक्ट्रेस की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिनपर फैंस भी खूब प्यार बरसा रहे हैं. ऐसे में आप अगर किसी शादी में तारीफ बटोरना चाहती हैं, तो अनन्या के इन लुक्स के साथ जा सकती हैं.
एक्ट्रेस की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिनपर फैंस भी खूब प्यार बरसा रहे हैं. ऐसे में आप अगर किसी शादी में तारीफ बटोरना चाहती हैं, तो अनन्या के इन लुक्स के साथ जा सकती हैं.
Published at : 09 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
Ananya Panday Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Embed widget