शादी सीजन में दिखना है खूबसूरत और ग्लैमरस, तो ट्राई करें अनन्या के ये लेटेस्ट देसी लुक
Ananya Panday Desi Look: अगर आपके घर में कोई शादी है और आप उसमें बेस्ट दिखना चाहती हैं, तो हम आपके लिए अनन्या पांडे के लेटेस्ट लुक लाए हैं. जिन्हें आप रीक्रिएट कर सकती हैं.
अनन्या पांडे हाल ही में अपनी एक दोस्त की शादी में शामिल हुई थी. जहां पर एक्ट्रेस ने हर फंक्शन में एक से बढ़कर एक लुक कैरी किए थे. इनकी तस्वीरें अब उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आप भी एक्ट्रेस के इन लुक से वेडिंग सीजन के लिए आउटफिट आइडिया ले सकती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Tags :Ananya Panday Bollywood
