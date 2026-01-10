एक्सप्लोरर
जरीन खान का ब्लैक ड्रेस में दिखा कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख हो जाएंगे दिवाने
Zareen Khan Stylish Look: जरीन खान हमेशा से अपने लुक से लोगों को इंप्रेस कर देती हैं. जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो लोगों को लगा था कि वो कैटरीना कैफ की हमशक्ल हैं.
बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन जरीन खान ने हाल ही में एक इवेंट में ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में अपना कातिलाना अंदाज दिखाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. उनके स्टाइलिश और क्लासी लुक ने फैंस को दीवाना बना दिया.
Published at : 10 Jan 2026 06:44 PM (IST)
