हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजरीन खान का ब्लैक ड्रेस में दिखा कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख हो जाएंगे दिवाने

जरीन खान का ब्लैक ड्रेस में दिखा कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख हो जाएंगे दिवाने

Zareen Khan Stylish Look: जरीन खान हमेशा से अपने लुक से लोगों को इंप्रेस कर देती हैं. जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो लोगों को लगा था कि वो कैटरीना कैफ की हमशक्ल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Jan 2026 06:44 PM (IST)
बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन जरीन खान ने हाल ही में एक इवेंट में ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में अपना कातिलाना अंदाज दिखाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. उनके स्टाइलिश और क्लासी लुक ने फैंस को दीवाना बना दिया.

1/8
सलमान खान ने कई नए हीरोइन ने अपने करियर की शुरुआत की है. जिन्हें रातोंरात ही पॉपुलैरिटी तो मिली लेकिन कुछ का ही सिक्का बॉलीवुड में चला. यही नहीं कुछ को तो दूसरी एक्ट्रेसेस की हमशक्ल करार दे दिया. इन्हीं में से एक थी जहीर खान जो भाईजान के साथ 2010 में आई फिल्म वीर में नजर आई थीं. जिन्हें देखते ही लोगों ने कैटरीना कैफ की हमशक्ल और डुप्लीकेट कहना शुरू कर दिया था.
2/8
अब जरीन अपनी इंडस्ट्री में अलग पहचान बना चुकी हैं और अपने लुक्स के चलते अक्सर ही सुर्खियों में छा जाती हैं। हाल ही में उन्हें एक इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया। जहां उनका काली ड्रेस में कातिलाना रूप देखने को मिला, जिसमें उनकी अदाएं लोगों का दिल जीत गईं और वह इवेंट में आई बाकी हसीनाओं के बीच अलग ही चमकी
Published at : 10 Jan 2026 06:44 PM (IST)
Embed widget