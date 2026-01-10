जरीन खान का ब्लैक ड्रेस में दिखा कातिलाना अंदाज, तस्वीरें देख हो जाएंगे दिवाने

सलमान खान ने कई नए हीरोइन ने अपने करियर की शुरुआत की है. जिन्हें रातोंरात ही पॉपुलैरिटी तो मिली लेकिन कुछ का ही सिक्का बॉलीवुड में चला. यही नहीं कुछ को तो दूसरी एक्ट्रेसेस की हमशक्ल करार दे दिया. इन्हीं में से एक थी जहीर खान जो भाईजान के साथ 2010 में आई फिल्म वीर में नजर आई थीं. जिन्हें देखते ही लोगों ने कैटरीना कैफ की हमशक्ल और डुप्लीकेट कहना शुरू कर दिया था.