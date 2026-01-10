भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. कीवी टीम 3 वनडे और 5 टी20 मैचों के लिए भारत दौरे पर आई है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस मैदान पर रविवार को अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलेगी. इस मुकाबले का टॉस दोपहर 1 बजे होगा. वहीं मैच की शुरुआत डेढ़ बजे से होगी.

न्यूजीलैंड की टीम में कई मुख्य खिलाड़ी नहीं हैं. टीम की कमान स्पिन ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल के हाथों में है. उनके साथ डेरिल मिचेल, विल यंग और हेनरी निकल्स जैसे सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं. वहीं कई नए चेहरों को मौका मिला है. न्यूजीलैंड के लिए पहले वनडे में भारतीय मूल के लेग स्पिनर आदित्य अशोक डेब्यू कर सकते हैं.

पिच रिपोर्ट

वडोदरा के बीसीए स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहेगी. यहां भारत की महिला क्रिकेट टीम ने काफी मैच खेले हैं. मौसम भी अच्छा रहेगा. बारिश की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है. सपाट विकेट है. ऐसे में गेंदबाजों का काम रन रोकने पर रहने वाला होगा. टीम इंडिया रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के रूप में तीन स्पिनर्स के साथ उतर सकती है. वहीं कीवी टीम भी दो स्पिनर्स को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकती है.

मैच प्रिडिक्शन

हमारा मैच प्रिडिक्शन बता रहा है कि इस मैच में टीम इंडिया का पलड़ा काफी भारी है. मुकाबला 75-25 का है. भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की टीम काफी कमजोर दिख रही है. वैसे भी भारतीय टीम को घर पर हराना किसी भी विदेशी टीम के लिए आसान नहीं है. उलटफेर के चांस बेहद कम हैं.

पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज.

पहले वनडे में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- डेवोन कॉन्वे, विल यंग, हेनरी निकल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जोश क्लार्कसन, काइल जैमिसन, जैकरी फाउल्क्स, आदित्य अशोक और क्रिस्टियन क्लार्क.