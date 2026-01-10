बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा

पाकिस्तान की सेना ने शनिवार (10 जनवरी, 2025) को दावा किया कि इराक ने उसके JF-17 थंडर फाइटर जेट और मुशहाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट में 'गहरी रुचि' दिखाई है. पाक आर्मी का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब पाक एयरफोर्स (PAF) प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू इराक दौरे पर हैं.

PAF चीफ ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान इराकी वायु सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ पायलट मोहनाद गालिब मोहम्मद रादी अल-असदी से मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई. इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि बांग्लादेश के वायु सेना प्रमुख ने भी इस्लामाबाद दौरे के दौरान JF-थंडर लड़ाकू विमानों की 'खरीद' में रुचि दिखाई है.

चीन और PAK का जॉइंट प्रोजेक्ट है JF-17 फाइटर जेट

जेएफ-17 थंडर एकल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (CAC) और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (PAC) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है. पाकिस्तान ने दावा किया है कि पिछले साल भारत के साथ हुए सैन्य संघर्ष के दौरान इस लड़ाकू विमान ने अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को ये अच्छी तरह पता है कि चीन के झूठे प्रोपेगेंडा की बदौलत JF-17 का नाम दुनिया ने सुना.

भारत ने मार गिराए JF-17 फाइटर जेट

भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नवंबर में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम पांच पाकिस्तानी हाई-टेक फाइटर जेट्स को मार गिराया गया था. इनमें JF-17 थंडर फाइटर जेट्स भी शामिल थे.

बांग्लादेश और सऊदी भी JF-17 की कर सकते हैं डील

हाल ही में पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा था कि मई में भारत के साथ हुए सैन्य टकराव के बाद JF-17 के प्रदर्शन को देखकर कई देश इसे खरीदना चाहते हैं. इसके अलावा जिस सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने हाल ही में एक समझौता किया है, वह भी पाकिस्तान का कबाड़ JF-17 खरीदने पर बात कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी के करीब 2 बिलियन डॉलर के कर्ज को जेट डील में बदलने की चर्चा है.