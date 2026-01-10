सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल भी हो रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं. वीडियो में एक ऐसा पल कैद है, जहां 9 साल बाद एक बॉयफ्रेंड अचानक अपनी गर्लफ्रेंड के सामने आकर उसे ऐसा सरप्राइज देता है कि उसके होश उड़ जाते हैं. पल भर में खुशी, भरोसा और प्यार की सारी भावनाएं चेहरे पर साफ नजर आने लगती हैं. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों से जुड़ गया है और जमकर शेयर किया जा रहा है.

9 सालों बाद बॉयफ्रेंड ने अचानक पहुंचकर दिया गर्लफ्रेंड को सरप्राइज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती कपड़ों की दुकान में मौजूद है और अपने लिए कपड़े खरीदती दिखाई दे रही है, तभी अचानक एक युवक दुकान के अंदर दाखिल होता है. जैसे ही युवती की नजर उस पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं कर पाती कि सामने खड़ा शख्स वही है, जिससे वह 9 साल पहले बिछड़ चुकी थी. वीडियो में युवती का रिएक्शन बेहद भावुक नजर आता है. कभी वह मुस्कुराती है, कभी हैरानी में हाथ चेहरे पर रख लेती है और फिर खुशी से हंस पड़ती है. बताया जा रहा है कि दोनों 9 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे थे.

खुशियों से भर गया पूरा माहौल

बताया जा रहा है कि यह कपल किसी कारणवश पिछले 9 सालों से एक-दूसरे से दूर था. अलग-अलग परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के चलते दोनों का संपर्क टूट गया था. लेकिन प्यार की डोर कमजोर नहीं पड़ी. इतने सालों बाद जब बॉयफ्रेंड ने अचानक सामने आकर सरप्राइज दिया, तो यह पल दोनों के लिए बेहद खास बन गया. दुकान में मौजूद अन्य लोग भी इस सीन को देखकर भावुक हो गए और माहौल तालियों और मुस्कुराहटों से भर गया.

यूजर्स हुए भावुक

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कुछ यूजर्स इसे सच्चे प्यार की मिसाल बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि अगर प्यार सच्चा हो, तो वक्त और दूरी भी उसे खत्म नहीं कर सकती. कई लोग अपने पुराने रिश्तों और अधूरी कहानियों को याद करते हुए भावुक कमेंट कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स इस सरप्राइज को अब तक का सबसे खूबसूरत रीयूनियन बता रहे हैं.

