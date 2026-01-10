एक्सप्लोरर
Winter Outfit Ideas: सर्दियों में हीरोइन जैसा लुक चाहिए? इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन इंस्पिरेशन
Actresses Winter Outfit Ideas: अगर आप सर्दियों में भी स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक क्रिएट करना चाहती है, तो आज हम आपको कुछ स्टाइलिश लुक्स दिखा रहे हैं. जिन्हें रीक्रिएट करके आप हीरोइन जैसी दिख सकती हैं.
सर्दियों में स्टाइलिश दिखना अक्सर सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ठंड के साथ कम्फर्ट भी उतना ही जरूरी हो जाता है. ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का फैशन गेम हर साल एक नया बेंचमार्क सेट करता है. सिंपल लेयरिंग हो या स्टेटमेंट आउटरवियर, इन हसीनाओं ने दिखा दिया है कि सर्दियों में भी लुक्स को बोरिंग नहीं बल्कि सुपर-स्टाइलिश बनाया जा सकता है. अगर आप भी अपने विंटर वॉर्डरोब में क्लास और ट्रेंड का तड़का लगाना चाहती हैं, तो इन स्टार्स के फैशन चॉइसेज से बेहतर इंस्पिरेशन और कुछ नहीं.
1/7
2/7
Published at : 10 Jan 2026 07:54 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
विंटर आउटफिट आइडियाज: सर्दियों में हीरोइन जैसा लुक चाहिए? इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
'ओ रोमियो' से लेकर 'स्पिरिट' तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में ये बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी
बॉलीवुड
7 Photos
बर्थडे स्पेशल: चंद्रमुखी से लेकर सिंगल मदर बनने तक का सफर, अपनी शर्तों पर जीती हैं कल्कि कोचलिन
बॉलीवुड
7 Photos
52 साल की उम्र में कैसे इतने फिट और एनर्जेटिक हैं ऋतिक रोशन? जानें- एक्टर का फिटनेस सीक्रेट
बॉलीवुड
10 Photos
दिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें, दुल्हन बनी दिखीं सोनम बाजवा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कांग्रेस नेता के बयान से महाराष्ट्र में सियायी हलचल तेज
इंडिया
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, कहीं जाकर लूटा नहीं, लेकिन...' NSA अजीत डोभाल ने युवाओं से की ये अपील
बॉलीवुड
'ओ रोमियो' से लेकर 'स्पिरिट' तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में ये बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
विंटर आउटफिट आइडियाज: सर्दियों में हीरोइन जैसा लुक चाहिए? इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन इंस्पिरेशन
भावेष पाण्डेय
Opinion