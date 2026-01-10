हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडWinter Outfit Ideas: सर्दियों में हीरोइन जैसा लुक चाहिए? इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन इंस्पिरेशन

Winter Outfit Ideas: सर्दियों में हीरोइन जैसा लुक चाहिए? इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन इंस्पिरेशन

Actresses Winter Outfit Ideas: अगर आप सर्दियों में भी स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक क्रिएट करना चाहती है, तो आज हम आपको कुछ स्टाइलिश लुक्स दिखा रहे हैं. जिन्हें रीक्रिएट करके आप हीरोइन जैसी दिख सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Jan 2026 07:54 PM (IST)
Actresses Winter Outfit Ideas: अगर आप सर्दियों में भी स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक क्रिएट करना चाहती है, तो आज हम आपको कुछ स्टाइलिश लुक्स दिखा रहे हैं. जिन्हें रीक्रिएट करके आप हीरोइन जैसी दिख सकती हैं.

सर्दियों में स्टाइलिश दिखना अक्सर सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ठंड के साथ कम्फर्ट भी उतना ही जरूरी हो जाता है. ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का फैशन गेम हर साल एक नया बेंचमार्क सेट करता है. सिंपल लेयरिंग हो या स्टेटमेंट आउटरवियर, इन हसीनाओं ने दिखा दिया है कि सर्दियों में भी लुक्स को बोरिंग नहीं बल्कि सुपर-स्टाइलिश बनाया जा सकता है. अगर आप भी अपने विंटर वॉर्डरोब में क्लास और ट्रेंड का तड़का लगाना चाहती हैं, तो इन स्टार्स के फैशन चॉइसेज से बेहतर इंस्पिरेशन और कुछ नहीं.

1/7
प्रियंका चोपड़ा अपने हर लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. उनका ये ओवरकोट और हाइनेक वाला लुक भी बेहद कमाल का है. सर्दियों में हीरोइन जैसे लुक के लिए आप इसे रिक्रिएट कर सकती हैं.
प्रियंका चोपड़ा अपने हर लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. उनका ये ओवरकोट और हाइनेक वाला लुक भी बेहद कमाल का है. सर्दियों में हीरोइन जैसे लुक के लिए आप इसे रिक्रिएट कर सकती हैं.
2/7
कैटरीना कैफ का ये विंटर लुक सिंपल और काफी कंफर्टेबल है. उन्होंने फ्लोरल प्रिंटेड कार्डिगन पहना है साथ ही डेनिम कैरी की है. इसे कॉपी करके आप क्यूट लग सकती है.
कैटरीना कैफ का ये विंटर लुक सिंपल और काफी कंफर्टेबल है. उन्होंने फ्लोरल प्रिंटेड कार्डिगन पहना है साथ ही डेनिम कैरी की है. इसे कॉपी करके आप क्यूट लग सकती है.
Published at : 10 Jan 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor Priyanka Chopra Katrina Kaif Alia Bhatt

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कांग्रेस नेता के बयान से महाराष्ट्र में सियायी हलचल तेज
मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कांग्रेस नेता के बयान से महाराष्ट्र में सियायी हलचल तेज
इंडिया
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, कहीं जाकर लूटा नहीं, लेकिन...' NSA अजीत डोभाल ने युवाओं से की ये अपील
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, कहीं जाकर लूटा नहीं, लेकिन...' NSA अजीत डोभाल ने युवाओं से की ये अपील
बॉलीवुड
'ओ रोमियो' से लेकर 'स्पिरिट' तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में ये बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी
'ओ रोमियो' से लेकर 'स्पिरिट' तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में ये बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Budget 2026 से पहले Made in India का Boost, Capital Goods aur Auto Sector को Incentives | Paisa Live
Jio Platforms का Mega IPO, India का अब तक का Biggest Listing Opportunity | Paisa Live
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: सिनेमा को समझने का एक खूबसूरत सफर
प्रेमानंद जी महाराज, Iconic विलेन | वन टू चा चा चा और और भी धमाकेदार फिल्मे | Ashutosh Rana & Nyrraa M Banerji के साथ
Budget 2026: Insurance for All या Insurance for Few? | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
मेरठ की दलित बेटी के मामले पर सियासत, योगी सरकार का सख्त एक्शन तय, पुराने मामले गवाह
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कांग्रेस नेता के बयान से महाराष्ट्र में सियायी हलचल तेज
मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कांग्रेस नेता के बयान से महाराष्ट्र में सियायी हलचल तेज
इंडिया
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, कहीं जाकर लूटा नहीं, लेकिन...' NSA अजीत डोभाल ने युवाओं से की ये अपील
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, कहीं जाकर लूटा नहीं, लेकिन...' NSA अजीत डोभाल ने युवाओं से की ये अपील
बॉलीवुड
'ओ रोमियो' से लेकर 'स्पिरिट' तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में ये बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी
'ओ रोमियो' से लेकर 'स्पिरिट' तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में ये बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी
क्रिकेट
क्या BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 में लौटने का दिया ऑफर? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया स्पष्टीकरण
क्या BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 में लौटने का दिया ऑफर? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया स्पष्टीकरण
हेल्थ
कब्ज की समस्या कब बन जाती है कैंसर, कब हो जाना चाहिए सावधान?
कब्ज की समस्या कब बन जाती है कैंसर, कब हो जाना चाहिए सावधान?
नौकरी
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
ट्रेंडिंग
"बच्चे पैदा करो और 10 लाख ले जाओ" बिहार में सामने आया अजीब स्कैम- यूजर्स बोले, डर का माहौल है
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget