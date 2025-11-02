हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतब्बू की 10 तस्वीरें: 53 की उम्र में यंग हसीनाओं को मात देती हैं एक्ट्रेस, अदाएं चुरा लेंगी दिल

तब्बू की 10 तस्वीरें: 53 की उम्र में यंग हसीनाओं को मात देती हैं एक्ट्रेस, अदाएं चुरा लेंगी दिल

Tabu Gorgeous Look: तब्बू बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हैं. जो अभी तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी. आज हम आपको उनकी कुछ हसीन तस्वीरें दिखा रहे हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 02 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Tabu Gorgeous Look: तब्बू बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हैं. जो अभी तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी. आज हम आपको उनकी कुछ हसीन तस्वीरें दिखा रहे हैं.

तब्बू का नाम बॉलीवुड की उन हसीनाओं की लिस्ट में शुमार हैं. जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर किरदार में चार चांद लगा देती हैं. एक्ट्रेस 4 नवंबर को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. ऐसे में उनके फैंस काफी एक्साइटिड हैं. यहां हम आपको एक्ट्रेस की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप यंग हीरोइनों की सुंदरता भूल जाएंगे.

तब्बू ने 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी. उनकी पहली फिल्म 'बाजार' थी. जिसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर दिखी थी.
फिर उन्होंने 'पहला-पहला प्यार’ बतौर हीरोइन बड़े पर्दे पर कदम रखा. फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर थे. यहां से उनकी सफलता का ऐसा सफऱ शुरू हुआ, जो आज भी कायम है.
तब्बू ने अपने करियर में 'साजन चले ससुराल', 'बॉर्डर, 'चाची 420', 'हेरा फेरी', और 'चांदनी बार' , ‘शाहिद’ और ‘जीत’ जैसी फिल्मों में काम किया.
तब्बू ने अपने करियर में कई सम्मान भी हासिल किए हैं. उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है.
एक्ट्रेस 54 साल की होने वाली हैं. लेकिन अभी तक कुंवारी हैं. दरअसल सालों पहले उनका दिल साउथ एक्टर नागार्जुन के लिए धड़का था.
तब्बू और नागार्जुन कई सालों तक रिलेशनशिप में भी रहे थे. लेकिन उनकी बात शादी तक नहीं पहुंच पाई और दोनों अलग हो गए.
एक्ट्रेस अपने कुंवारे होने की वजह बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को भी बताती हैं. दरअसल दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं.
ऐसे में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अजय किसी लड़के को उनके पास नहीं आने देते थे. इसलिए वो अभी तक कुंवारी हैं.
तब्बू अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव रहती हैं. हर दिन एक्ट्रेस यहां फैंस के लिए अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो तब्बू को आखिरी बार पिल्म ‘औरों में कहां दम था’ में नजर आई थी. फिल्म में उनके साथ अजय देवगन और जिमी शेरगिल जैसे स्टार्स थे.
Published at : 02 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Embed widget