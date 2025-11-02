एक्सप्लोरर
तब्बू की 10 तस्वीरें: 53 की उम्र में यंग हसीनाओं को मात देती हैं एक्ट्रेस, अदाएं चुरा लेंगी दिल
Tabu Gorgeous Look: तब्बू बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हैं. जो अभी तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी. आज हम आपको उनकी कुछ हसीन तस्वीरें दिखा रहे हैं.
तब्बू का नाम बॉलीवुड की उन हसीनाओं की लिस्ट में शुमार हैं. जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर किरदार में चार चांद लगा देती हैं. एक्ट्रेस 4 नवंबर को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. ऐसे में उनके फैंस काफी एक्साइटिड हैं. यहां हम आपको एक्ट्रेस की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप यंग हीरोइनों की सुंदरता भूल जाएंगे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 02 Nov 2025 02:00 PM (IST)
