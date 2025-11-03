एक्सप्लोरर
कतर में सुष्मिता सेन का दिखा कातिलाना अंदाज, 49 की उम्र में ग्लैमरस अवतार से छाईं एक्ट्रेस
Sushmita Sen Photos: पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे.
हाल ही में सुष्मिता सेन ज्वैलरी स्टोर के लॉन्च इवेंट में कतर पहुंची थीं. इस इवेंट में उन्होंने अपनी खूबसूरती और ग्रेस से लोगों को दीवाना बना लिया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 03 Nov 2025 09:39 PM (IST)
Tags :Sushmita Sen Aarya Season 3
बॉलीवुड
7 Photos
कतर में सुष्मिता सेन का दिखा कातिलाना अंदाज, 49 की उम्र में ग्लैमरस अवतार से छाईं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
'ये दिल आशिकाना' की पूजा संग 'अननैचुरल फिजिकल' होने की हुई डिमांड, इंडस्ट्री से बनाई दूरी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
मध्य प्रदेश
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion