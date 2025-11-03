हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकतर में सुष्मिता सेन का दिखा कातिलाना अंदाज, 49 की उम्र में ग्लैमरस अवतार से छाईं एक्ट्रेस

कतर में सुष्मिता सेन का दिखा कातिलाना अंदाज, 49 की उम्र में ग्लैमरस अवतार से छाईं एक्ट्रेस

Sushmita Sen Photos: पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Nov 2025 09:39 PM (IST)
Sushmita Sen Photos: पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे.

हाल ही में सुष्मिता सेन ज्वैलरी स्टोर के लॉन्च इवेंट में कतर पहुंची थीं. इस इवेंट में उन्होंने अपनी खूबसूरती और ग्रेस से लोगों को दीवाना बना लिया.

1/7
सुष्मिता सेन ने एक बार फिर अपनी खूबसूरती से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें नेटीजेंस एक एक बार फिर उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं.
सुष्मिता सेन ने एक बार फिर अपनी खूबसूरती से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें नेटीजेंस एक एक बार फिर उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं.
2/7
इन वायरल तस्वीरों में हसीना का दिलकश अंदाज देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे. 49 की उम्र में आज भी सुष्मिता सेन अपने ग्लैमर और खूबसूरती से लाइमलाइट अपने नाम कर ही लेती हैं. स्टाइल और फैशन के मामले में एक्ट्रेस किसी से कम नहीं हैं.
इन वायरल तस्वीरों में हसीना का दिलकश अंदाज देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे. 49 की उम्र में आज भी सुष्मिता सेन अपने ग्लैमर और खूबसूरती से लाइमलाइट अपने नाम कर ही लेती हैं. स्टाइल और फैशन के मामले में एक्ट्रेस किसी से कम नहीं हैं.
3/7
सोशल मीडिया पर अपने पिक्चर्स शेयर करते हुए पूर्व मिस यूनिवर्स ने बताया कि वो कतर में एक ज्वैलरी स्टोर के लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं. कतर के दोहा में उन्होंने इस खास इवेंट में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए.
सोशल मीडिया पर अपने पिक्चर्स शेयर करते हुए पूर्व मिस यूनिवर्स ने बताया कि वो कतर में एक ज्वैलरी स्टोर के लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं. कतर के दोहा में उन्होंने इस खास इवेंट में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए.
4/7
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए मिस यूनिवर्स ने अपने आउटफिट को भी बखूबी फ्लॉन्ट किया है. अलग–अलग पोज देते हुए उन्होंने फैंस के साथ अपने कई फोटोज शेयर किए हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस भी अदाकारा के इस लुक को देख उनके दीवाने बने बैठे हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए मिस यूनिवर्स ने अपने आउटफिट को भी बखूबी फ्लॉन्ट किया है. अलग–अलग पोज देते हुए उन्होंने फैंस के साथ अपने कई फोटोज शेयर किए हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस भी अदाकारा के इस लुक को देख उनके दीवाने बने बैठे हैं.
5/7
वायरल फोटोज में सुष्मिता सेन ने ब्लैक कलर के गाउन के साथ लॉन्ग वाइट केप जैकेट कैरी किया था जो उनके पूरे लुक को और भी निखार रहा है. इसके साथ उन्होंने स्टेटमेंट स्टोन नेकपीस कैरी किया है. साथ ही हेवी मेकअप के साथ उन्होंने अपने ओवरऑल लुक को कंप्लीट किया.
वायरल फोटोज में सुष्मिता सेन ने ब्लैक कलर के गाउन के साथ लॉन्ग वाइट केप जैकेट कैरी किया था जो उनके पूरे लुक को और भी निखार रहा है. इसके साथ उन्होंने स्टेटमेंट स्टोन नेकपीस कैरी किया है. साथ ही हेवी मेकअप के साथ उन्होंने अपने ओवरऑल लुक को कंप्लीट किया.
6/7
अपनी तस्वीरों के साथ हसीना ने कैप्शन शेयर करते हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की काफी तारीफ भी की और साथ ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर के प्रति ऐसा सम्मान दिखाने के लिए एक्ट्रेस ने उनका आभार भी व्यक्त किया. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें महज कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई और नेटीजेंस इस पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं.
अपनी तस्वीरों के साथ हसीना ने कैप्शन शेयर करते हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की काफी तारीफ भी की और साथ ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर के प्रति ऐसा सम्मान दिखाने के लिए एक्ट्रेस ने उनका आभार भी व्यक्त किया. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें महज कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई और नेटीजेंस इस पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार सुष्मिता सेन को उनकी हिट सीरीज आर्या सीजन 3 में देखा गया था. फिल्मों में अपना नाम कमाकर अब एक्ट्रेस ओटीटी की दुनिया में भी अपना डंका बजा रही हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार सुष्मिता सेन को उनकी हिट सीरीज आर्या सीजन 3 में देखा गया था. फिल्मों में अपना नाम कमाकर अब एक्ट्रेस ओटीटी की दुनिया में भी अपना डंका बजा रही हैं.
Published at : 03 Nov 2025 09:39 PM (IST)
Tags :
Sushmita Sen Aarya Season 3

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
मध्य प्रदेश
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
मध्य प्रदेश
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
'छोटे कस्बों में भी है प्रतिभा', धार जिले के मुकुंद आगीवाल बने CA टॉपर, पिता हैं स्टेशनरी व्यवसायी
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
‘बाहुबली: द एपिक’ इन 2 फिल्मों को पछाड़ेगी, जल्द बनेगी टॉप 3 कमाई वाली री-रिलीज
इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
जम्मू और कश्मीर
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
फिर शुरू हुई 'दरबार मूव' की परंपरा, फारूक अब्दुल्ला बोले- 'जम्मू कश्मीर को बांटने की चाहत...'
ट्रेंडिंग
सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल
सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget