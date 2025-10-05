एक्सप्लोरर
शाहरुख की बेटी सुहाना ने स्ट्रैपलेस ड्रेस में डाली तस्वीरें, फैंस 'लव यू-लव यू' बोल रहे
Suhana Khan Glamorous Look: स्ट्रैपलेस ड्रेस में सुहाना खान ने अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया, जो फैंस के लिए बेहद एक्साइटिंग रहा. उनकी ये स्टाइलिश तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं
स्ट्रैपलेस ड्रेस में सुहाना खान ने अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींचा. उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के बीच काफी वायरल हो रही हैं. सुहाना का कॉन्फिडेंट और एलीगेंट लुक हर किसी को इंप्रेस कर रहा है.
Published at : 05 Oct 2025 07:42 PM (IST)
Tags :Suhana Khan Shah Rukh Khan
