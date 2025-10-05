हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शाहरुख की बेटी सुहाना ने स्ट्रैपलेस ड्रेस में डाली तस्वीरें, फैंस 'लव यू-लव यू' बोल रहे

शाहरुख की बेटी सुहाना ने स्ट्रैपलेस ड्रेस में डाली तस्वीरें, फैंस 'लव यू-लव यू' बोल रहे

Suhana Khan Glamorous Look: स्ट्रैपलेस ड्रेस में सुहाना खान ने अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया, जो फैंस के लिए बेहद एक्साइटिंग रहा. उनकी ये स्टाइलिश तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 07:42 PM (IST)
Suhana Khan Glamorous Look: स्ट्रैपलेस ड्रेस में सुहाना खान ने अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया, जो फैंस के लिए बेहद एक्साइटिंग रहा. उनकी ये स्टाइलिश तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं

स्ट्रैपलेस ड्रेस में सुहाना खान ने अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींचा. उनकी ये खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के बीच काफी वायरल हो रही हैं. सुहाना का कॉन्फिडेंट और एलीगेंट लुक हर किसी को इंप्रेस कर रहा है.

1/7
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की बेटी अब सिर्फ स्टार किड होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने काम की वजह से भी जानी जाती हैं.
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की बेटी अब सिर्फ स्टार किड होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने काम की वजह से भी जानी जाती हैं.
2/7
उनका स्टाइल और फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. सोशल मीडिया पर उनके हर लुक को फैंस बड़ी एक्साइटमेंट से देखते हैं.
उनका स्टाइल और फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. सोशल मीडिया पर उनके हर लुक को फैंस बड़ी एक्साइटमेंट से देखते हैं.
3/7
इस तस्वीर में सुहाना खान बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी है. जो उनके स्लिम और एथलेटिक फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है.
इस तस्वीर में सुहाना खान बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी है. जो उनके स्लिम और एथलेटिक फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है.
4/7
ड्रेस का सिंपल लेकिन एलीगेंट कट उनके लुक को क्लासिक टच देता है. उनकी हेयरस्टाइल भी लुक के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है. वे अपने खुले हुए, हल्के वेव्स में बालों के साथ बेहद नेचुरल और फ्रेश नजर आ रही हैं.
ड्रेस का सिंपल लेकिन एलीगेंट कट उनके लुक को क्लासिक टच देता है. उनकी हेयरस्टाइल भी लुक के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट है. वे अपने खुले हुए, हल्के वेव्स में बालों के साथ बेहद नेचुरल और फ्रेश नजर आ रही हैं.
5/7
मेकअप की बात करें तो उनका मेकअप काफी न्यूट्रल और सोबर है, जिसमें आंखों को हल्का स्मोकी लुक और होठों को नैचुरल शेड दिया गया है.
मेकअप की बात करें तो उनका मेकअप काफी न्यूट्रल और सोबर है, जिसमें आंखों को हल्का स्मोकी लुक और होठों को नैचुरल शेड दिया गया है.
6/7
उन्होंने गले में गोल्डन चोकर नेकलेस और हाथ में ब्रैसलैट्स और रिंग्स पहनी हैं, जो उनके ओवरऑल लुक को एक सॉफिस्टिकेटेड टच देती हैं. ज्वैलरी और ड्रेस का कॉम्बिनेशन उनके स्टाइल को हाईलाइट करता है.
उन्होंने गले में गोल्डन चोकर नेकलेस और हाथ में ब्रैसलैट्स और रिंग्स पहनी हैं, जो उनके ओवरऑल लुक को एक सॉफिस्टिकेटेड टच देती हैं. ज्वैलरी और ड्रेस का कॉम्बिनेशन उनके स्टाइल को हाईलाइट करता है.
7/7
सुहाना का पोज और कॉन्फिडेंस भी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है. उनका यह आउटफिट, ज्वैलरी और स्टाइल का कॉम्बिनेशन किसी पार्टी या इवेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जा सकता है.
सुहाना का पोज और कॉन्फिडेंस भी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है. उनका यह आउटफिट, ज्वैलरी और स्टाइल का कॉम्बिनेशन किसी पार्टी या इवेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जा सकता है.
Published at : 05 Oct 2025 07:42 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan Shah Rukh Khan

Photo Gallery

