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'धुरंधर 2' कंट्रोवर्सी के बीच सोनू निगम को याद आया कराची ब्लास्ट, कहा- मुझे पाकिस्तानी ने बचाया था
सोनू निगम आए दिन किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में बने रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर 2004 में हुए कराची बम ब्लास्ट को लेकर अपडेट शेयर किया है.
सोनू निगम के लेटेस्ट पोस्ट को देख ऐसा लग रहा है कि वो कराची में हुए बम ब्लास्ट को अभी तक नहीं भूले हैं. क्योंकि, इस ब्लास्ट में उनकी जान जाने से बची थी.
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Published at : 31 Mar 2026 02:21 PM (IST)
Tags :SONU NIGAM Dhurandhar 2
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