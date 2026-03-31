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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर 2' कंट्रोवर्सी के बीच सोनू निगम को याद आया कराची ब्लास्ट, कहा- मुझे पाकिस्तानी ने बचाया था

'धुरंधर 2' कंट्रोवर्सी के बीच सोनू निगम को याद आया कराची ब्लास्ट, कहा- मुझे पाकिस्तानी ने बचाया था

सोनू निगम आए दिन किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में बने रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर 2004 में हुए कराची बम ब्लास्ट को लेकर अपडेट शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Mar 2026 02:21 PM (IST)
सोनू निगम आए दिन किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में बने रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर 2004 में हुए कराची बम ब्लास्ट को लेकर अपडेट शेयर किया है.

सोनू निगम के लेटेस्ट पोस्ट को देख ऐसा लग रहा है कि वो कराची में हुए बम ब्लास्ट को अभी तक नहीं भूले हैं. क्योंकि, इस ब्लास्ट में उनकी जान जाने से बची थी.

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सोनू निगम पाकिस्तानी टूर पर गए थे, इसी दौरान शो के शुरू होने से कुछ घंटे पहले उनके वेन्यू के पास ब्लास्ट हो गया था,जिसमें काफी नुकसान हुआ और जानें गईं.
सोनू निगम पाकिस्तानी टूर पर गए थे, इसी दौरान शो के शुरू होने से कुछ घंटे पहले उनके वेन्यू के पास ब्लास्ट हो गया था,जिसमें काफी नुकसान हुआ और जानें गईं.
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हालांकि, भारी सुरक्षा के बीच कॉन्सर्ट को ऑर्गनाइज किया गया.उस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि बम धमाके के बाद गंभीर माहौल बन गया था.
हालांकि, भारी सुरक्षा के बीच कॉन्सर्ट को ऑर्गनाइज किया गया.उस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि बम धमाके के बाद गंभीर माहौल बन गया था.
Published at : 31 Mar 2026 02:21 PM (IST)
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