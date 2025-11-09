हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लिव-इन के 3 साल बाद टूटी शादी, क्या अब फिर से नई शुरुआत करेंगी सोनाक्षी सिन्हा की कजिन?

लिव-इन के 3 साल बाद टूटी शादी, क्या अब फिर से नई शुरुआत करेंगी सोनाक्षी सिन्हा की कजिन?

Sonakshi Sinha Cousin: सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ उनकी कजिन भी पर्सनल लाइफ को की काफी चर्चा में हैं. खबरें हैं को वो एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Nov 2025 12:38 PM (IST)
Sonakshi Sinha Cousin: सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ उनकी कजिन भी पर्सनल लाइफ को की काफी चर्चा में हैं. खबरें हैं को वो एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं .

सोनाक्षी सिन्हा की कजिन इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. तीन साल लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उनकी शादी कुछ ही महीनों में टूट गई. एक्ट्रेस ने हाल ही में इस पर खुलकर बात की, जिसके बाद वो फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. अब चर्चा है कि क्या वो एक बार फिर अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करने की सोच रही हैं.

'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में चुटकी बनकर सबका दिल जीतने वाली पूजा रुपरेल आज भी उस किरदार के लिए याद की जाती हैं. इसके बाद वो शाहरुख खान की फिल्म दिल से में भी नजर आई थीं.
‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में चुटकी बनकर सबका दिल जीतने वाली पूजा रुपरेल आज भी उस किरदार के लिए याद की जाती हैं. इसके बाद वो शाहरुख खान की फिल्म दिल से में भी नजर आई थीं.
बॉलीवुड में पहचान बनाने के बाद पूजा ने टीवी की दुनिया में भी कदम रखा, लेकिन वहां उन्हें खास सफलता नहीं मिल सकी. सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातें खुलकर साझा कीं.
बॉलीवुड में पहचान बनाने के बाद पूजा ने टीवी की दुनिया में भी कदम रखा, लेकिन वहां उन्हें खास सफलता नहीं मिल सकी. सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातें खुलकर साझा कीं.
पूजा ने बताया कि वो तीन साल तक एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में थीं और बाद में उसी से शादी भी की थी. हालांकि, उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और महज तीन महीने बाद ही दोनों का रिश्ता टूट गया.
पूजा ने बताया कि वो तीन साल तक एक शख्स के साथ रिलेशनशिप में थीं और बाद में उसी से शादी भी की थी. हालांकि, उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और महज तीन महीने बाद ही दोनों का रिश्ता टूट गया.
जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या लिव-इन के दौरान उनके पार्टनर ने खुद साथ न रहने की बात कही थी, तो पूजा ने जवाब दिया कि वह कभी इस बारे में बात नहीं करता था.
जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या लिव-इन के दौरान उनके पार्टनर ने खुद साथ न रहने की बात कही थी, तो पूजा ने जवाब दिया कि वह कभी इस बारे में बात नहीं करता था.
आगे पूजा ने बताया कि जब भी वो किसी बात पर चर्चा करने की कोशिश करतीं, तो उनका पार्टनर कहता, "क्या हम इस पर सोमवार को बात कर सकते हैं?" उन्हें अपनी ही बात करने के लिए बुकिंग लेनी पड़ती थी.
आगे पूजा ने बताया कि जब भी वो किसी बात पर चर्चा करने की कोशिश करतीं, तो उनका पार्टनर कहता, “क्या हम इस पर सोमवार को बात कर सकते हैं?” उन्हें अपनी ही बात करने के लिए बुकिंग लेनी पड़ती थी.
ये पहली बार था जब मुझे लगा कि हमें साथ नहीं होना चाहिए था. वो इमोशनल नहीं था और में बहुत इमोशनल हूं. मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था.
ये पहली बार था जब मुझे लगा कि हमें साथ नहीं होना चाहिए था. वो इमोशनल नहीं था और में बहुत इमोशनल हूं. मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था.
पूजा ने आगे बताया, "फिर मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया. मैं ढाई महीने के लिए विदेश घूमने चली गई और लौटकर तलाक के लिए कह दिया." हालांकि, एक्ट्रेस ने इस पर कुछ नहीं बताया कि वो दोबारा शादी करेंगी या नहीं.
पूजा ने आगे बताया, “फिर मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया. मैं ढाई महीने के लिए विदेश घूमने चली गई और लौटकर तलाक के लिए कह दिया.” हालांकि, एक्ट्रेस ने इस पर कुछ नहीं बताया कि वो दोबारा शादी करेंगी या नहीं.
Published at : 09 Nov 2025 12:38 PM (IST)
Embed widget