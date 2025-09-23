एक्सप्लोरर
'ये तो ऐश्वर्या राय लग रही है', बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल की लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस को किया कन्फ्यूज
Sneha Ullal Latest Photos: स्नेहा उल्लाल की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस उन्हें देखकर ऐश्वर्या राय से कंपेयर कर रहे हैं.
स्नेहा उल्लाल की लेटेस्ट तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल देखकर फैंस को ऐश्वर्या राय की झलक नजर आ रही है. कई लोग तो कमेंट में लिख रहे हैं कि वह हूबहू ऐश्वर्या जैसी लगती हैं. स्नेहा पहले भी अपनी लुक्स को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं. उनकी ये तस्वीरें एक बार फिर उन्हें चर्चा में ले आई हैं.
Published at : 23 Sep 2025 07:35 AM (IST)
Sneha Ullal Aishwarya Rai
