हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'ये तो ऐश्वर्या राय लग रही है', बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल की लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस को किया कन्फ्यूज

'ये तो ऐश्वर्या राय लग रही है', बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल की लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस को किया कन्फ्यूज

Sneha Ullal Latest Photos: स्नेहा उल्लाल की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस उन्हें देखकर ऐश्वर्या राय से कंपेयर कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 07:35 AM (IST)
Sneha Ullal Latest Photos: स्नेहा उल्लाल की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस उन्हें देखकर ऐश्वर्या राय से कंपेयर कर रहे हैं.

स्नेहा उल्लाल की लेटेस्ट तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल देखकर फैंस को ऐश्वर्या राय की झलक नजर आ रही है. कई लोग तो कमेंट में लिख रहे हैं कि वह हूबहू ऐश्वर्या जैसी लगती हैं. स्नेहा पहले भी अपनी लुक्स को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं. उनकी ये तस्वीरें एक बार फिर उन्हें चर्चा में ले आई हैं.

स्नेहा उल्लाल बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से होने लगती है. इतनी हद तक ऐश्वर्या जैसी लगती हैं कि फैंस उन्हें एक्ट्रेस की कार्बन कॉपी कहते हैं.
स्नेहा उल्लाल बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से होने लगती है. इतनी हद तक ऐश्वर्या जैसी लगती हैं कि फैंस उन्हें एक्ट्रेस की कार्बन कॉपी कहते हैं.
अपनी डेब्यू फिल्म से लेकर आज तक स्नेहा अपनी खूबसूरती और लुक्स की वजह से चर्चा में रही हैं.
अपनी डेब्यू फिल्म से लेकर आज तक स्नेहा अपनी खूबसूरती और लुक्स की वजह से चर्चा में रही हैं.
स्नेहा उल्लाल की किस्मत तब चमकी जब सलमान खान ने उन्हें नोटिस किया. सलमान को उनकी शक्ल-सूरत ऐश्वर्या राय से मिलती-जुलती लगी और उन्होंने उन्हें फिल्म लकी: नो टाइम फॉर लव (2005) में लॉन्च किया.
स्नेहा उल्लाल की किस्मत तब चमकी जब सलमान खान ने उन्हें नोटिस किया. सलमान को उनकी शक्ल-सूरत ऐश्वर्या राय से मिलती-जुलती लगी और उन्होंने उन्हें फिल्म लकी: नो टाइम फॉर लव (2005) में लॉन्च किया.
यह फिल्म स्नेहा की डेब्यू मूवी थी, जिसमें उन्होंने रोमांटिक रोल निभाया.फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन स्नेहा की खूबसूरती और ऐश्वर्या से मिलती-जुलती शक्ल ने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया.
यह फिल्म स्नेहा की डेब्यू मूवी थी, जिसमें उन्होंने रोमांटिक रोल निभाया.फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन स्नेहा की खूबसूरती और ऐश्वर्या से मिलती-जुलती शक्ल ने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया.
बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के बाद स्नेहा ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया. उन्होंने फिल्म देवी, उल्लासंगा उत्साहा गा, सिम्हा जैसी फिल्मों में काम किया.
बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के बाद स्नेहा ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया. उन्होंने फिल्म देवी, उल्लासंगा उत्साहा गा, सिम्हा जैसी फिल्मों में काम किया.
स्नेहा उल्लाल ने खासकर सिम्हा (2010) में उनका रोल दर्शकों को काफी पसंद आया और इस फिल्म ने उन्हें साउथ इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.
स्नेहा उल्लाल ने खासकर सिम्हा (2010) में उनका रोल दर्शकों को काफी पसंद आया और इस फिल्म ने उन्हें साउथ इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.
हालांकि, स्नेहा की पहचान शुरू से ही
हालांकि, स्नेहा की पहचान शुरू से ही "ऐश्वर्या राय की हमशक्ल" के टैग से जुड़ गई, लेकिन यह टैग उनके करियर के लिए वरदान के साथ-साथ अभिशाप भी बन गया.
स्नेहा उल्लाल की तुलना लोग ऐश्वर्या राय से करने लगे, और उनकी खुद की पहचान दबने लगी. यही वजह रही कि बॉलीवुड में वह ज्यादा फिल्में नहीं कर पाईं. धीरे-धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली.
स्नेहा उल्लाल की तुलना लोग ऐश्वर्या राय से करने लगे, और उनकी खुद की पहचान दबने लगी. यही वजह रही कि बॉलीवुड में वह ज्यादा फिल्में नहीं कर पाईं. धीरे-धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली.
स्नेहा उल्लाल अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखती आई हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं
स्नेहा उल्लाल अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखती आई हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं
स्नेहा उल्लाल ने भले ही बॉलीवुड में लंबा करियर नहीं बनाया, लेकिन अपनी खूबसूरती और ऐश्वर्या राय से मिलती-जुलती शक्ल की वजह से वह हमेशा चर्चा में रही हैं.
स्नेहा उल्लाल ने भले ही बॉलीवुड में लंबा करियर नहीं बनाया, लेकिन अपनी खूबसूरती और ऐश्वर्या राय से मिलती-जुलती शक्ल की वजह से वह हमेशा चर्चा में रही हैं.
Published at : 23 Sep 2025 07:35 AM (IST)
