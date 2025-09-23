'ये तो ऐश्वर्या राय लग रही है', बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल की लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस को किया कन्फ्यूज

स्नेहा उल्लाल बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से होने लगती है. इतनी हद तक ऐश्वर्या जैसी लगती हैं कि फैंस उन्हें एक्ट्रेस की कार्बन कॉपी कहते हैं.