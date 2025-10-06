जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थी 'मेड इन इंडिया' गाने वाली सिंगर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

अलीशा ने संगीत की दुनिया में महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है. उन्होंने साबित किया कि भारत में भी पॉप म्यूजिक में सफलता हासिल की जा सकती है. आज भी उनके गाने नई पीढ़ी के बीच उतने ही पॉपुलर हैं और कई संगीतकार उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं.