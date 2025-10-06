हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थी 'मेड इन इंडिया' गाने वाली सिंगर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थी 'मेड इन इंडिया' गाने वाली सिंगर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Alisha Chinai Beautiful Pics: जवानी के दिनों में सिंगर अलीशा चिनॉय बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती थीं. उनकी हर तस्वीर में ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंस झलकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Alisha Chinai Beautiful Pics: जवानी के दिनों में सिंगर अलीशा चिनॉय बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती थीं. उनकी हर तस्वीर में ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंस झलकता है.

जवानी के दिनों में सिंगर अलीशा चिनॉय बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती थीं. उनकी हर तस्वीर में ग्लैमरस लुक और कॉन्फिडेंस साफ झलकता है. फैंस आज भी उनकी इन तस्वीरों को देखकर उनकी खूबसूरती और स्टाइल के दीवाने हैं.

अलीशा चिनॉय एक पॉपुलर इंडियन सिंगर हैं, जिन्हें हिंदी और पॉप सिंगिंग की दुनिया में
अलीशा चिनॉय एक पॉपुलर इंडियन सिंगर हैं, जिन्हें हिंदी और पॉप सिंगिंग की दुनिया में "पॉप क्वीन" के नाम से जाना जाता है. उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में इंडियन सिंगिंग में अपनी अलग पहचान बनाई.
अलीशा का जन्म 18 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता का नाम सत्यनारायण चिनॉय और माता का नाम रेणु चिनॉय है. सिंगिंग में बचपन से ही उनका गहरा इंट्रेस्ट था और उन्होंने सिंगिंग की ट्रेनिंग भी ली थी.
अलीशा का जन्म 18 मार्च 1965 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता का नाम सत्यनारायण चिनॉय और माता का नाम रेणु चिनॉय है. सिंगिंग में बचपन से ही उनका गहरा इंट्रेस्ट था और उन्होंने सिंगिंग की ट्रेनिंग भी ली थी.
अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी. उन्होंने बॉलीवुड के लिए कई गाने गाए, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान पॉप एल्बमों और पेट्रियट सॉन्ग के लिए मिली.
अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी. उन्होंने बॉलीवुड के लिए कई गाने गाए, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान पॉप एल्बमों और पेट्रियट सॉन्ग के लिए मिली.
उनका सबसे पॉपुलर गाना
उनका सबसे पॉपुलर गाना "मेड इन इंडिया" है, जिसे 1995 में रिलीज किया गया था. इस गाने ने उन्हें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर कर दिया. इस गाने के साथ ही अलीशा ने इंडियन पॉप सिंगिंग को एक नया नाम दिया.
उनकी सिंगिंग में मिठास है. अलीशा ने अलग- अलग तरह के गाने गाए हैं जैसे बॉलीवुड सॉन्ग, पॉप म्यूजिक और एडल्ट मॉडर्न सॉन्ग.
उनकी सिंगिंग में मिठास है. अलीशा ने अलग- अलग तरह के गाने गाए हैं जैसे बॉलीवुड सॉन्ग, पॉप म्यूजिक और एडल्ट मॉडर्न सॉन्ग.
उन्होंने अपने करियर में कई अवार्ड्स भी जीते हैं, जिनमें फिल्मफेयर और MTV इंडिया अवार्ड्स शामिल हैं. उनका योगदान भारतीय पॉप म्यूजिक के इतिहास में बहुत खास माना जाता है.
उन्होंने अपने करियर में कई अवार्ड्स भी जीते हैं, जिनमें फिल्मफेयर और MTV इंडिया अवार्ड्स शामिल हैं. उनका योगदान भारतीय पॉप म्यूजिक के इतिहास में बहुत खास माना जाता है.
अलीशा चिनॉय की पर्सनल लाइफ भी लोगों के लिए काफी इंट्रेस्टिंग रही है. उन्होंने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा सिंगिंग को प्रायोरिटी दी.
अलीशा चिनॉय की पर्सनल लाइफ भी लोगों के लिए काफी इंट्रेस्टिंग रही है. उन्होंने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन हमेशा सिंगिंग को प्रायोरिटी दी.
वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपने म्यूजिक और लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हैं. उनकी स्टाइल और ग्लैमरस पर्सनालिटी ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया.
वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपने म्यूजिक और लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हैं. उनकी स्टाइल और ग्लैमरस पर्सनालिटी ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया.
अलीशा ने संगीत की दुनिया में महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है. उन्होंने साबित किया कि भारत में भी पॉप म्यूजिक में सफलता हासिल की जा सकती है. आज भी उनके गाने नई पीढ़ी के बीच उतने ही पॉपुलर हैं और कई संगीतकार उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं.
अलीशा ने संगीत की दुनिया में महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है. उन्होंने साबित किया कि भारत में भी पॉप म्यूजिक में सफलता हासिल की जा सकती है. आज भी उनके गाने नई पीढ़ी के बीच उतने ही पॉपुलर हैं और कई संगीतकार उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं.
कुल मिलाकर, अलीशा चिनॉय न केवल एक शानदार सिंगर हैं, बल्कि भारतीय पॉप संगीत की धरोहर भी हैं. उनके गाने, उनकी आवाज और उनकी स्टाइल इंडियन सिंगिंग लवर्स हमेशा याद करते हैं.
कुल मिलाकर, अलीशा चिनॉय न केवल एक शानदार सिंगर हैं, बल्कि भारतीय पॉप संगीत की धरोहर भी हैं. उनके गाने, उनकी आवाज और उनकी स्टाइल इंडियन सिंगिंग लवर्स हमेशा याद करते हैं.
Published at : 06 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Embed widget