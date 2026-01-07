दिल्ली स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद, तुर्कमान गेट के पास दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे या नहीं, इस पर पुलिस की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई है.

जॉइंट CP (सेंट्रल रेंज), मधुर वर्मा ने कहा शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि वह वहां मौजूद थे, लेकिन जब तोड़फोड़ शुरू हुई, तब तक वह चले गए थे. इसकी जांच की जा रही है. अगर कुछ सामने आता है, तो कार्रवाई की जाएगी.

तुर्कमान गेट मामले में दर्ज FIR में बड़ा खुलासा, लोगों को पहले से थी कार्रवाई की जानकारी

इसके अलावा वर्मा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने कल रात तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाज़ी की घटना के संबंध में BNS की धारा 121, 123, 221, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने वाले अधिनियम की धारा 3 और धारा 191 (दंगा) के तहत मामला दर्ज किया है. मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

वीडियोग्राफी की मदद से और सबूत इकट्ठा कर रहे- वर्मा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा पहने गए बॉडी-बोर्न कैमरों और मौके की वीडियोग्राफी की मदद से और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. उसी आधार पर आगे की जांच की जाएगी.'

उन्होंने यह भी कहा, 'सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आए हैं और हमारी टीम ने भी कुछ वीडियो देखे हैं जिनमें गुंडों को उकसाने की कोशिश की जा रही है. उन्हें (वीडियो पोस्ट करने वालों को) जांच के हिस्से के तौर पर बुलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी. अगर किसी की भूमिका किसी साजिश में साबित होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.'

बता दें इस मामले में पुलिस ने करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया है. इन सभी से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.