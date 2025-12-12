IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल

IPL 2026 Auction, Top-5 Bowlers: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए होने वाले ऑक्शन में जानिए कौन से 5 गेंदबाज सबसे महंगे बिक सकते हैं. इस लिस्ट में 2 दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी शामिल हैं.

By : शिवम | Updated at : 12 Dec 2025 03:41 PM (IST)
आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन आने वाली 16 तारीख (दिसंबर) को अबू धाबी में होगा. 77 स्लॉट्स के लिए 10 टीमें बोलियां लगाएंगी, ये प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी. बेशक टी20 फॉर्मेट बल्लेबाजों को अतिरिक्त मदद करता है लेकिन एक अच्छा गेंदबाज हारी हुई बाजी को अपनी टीम के पक्ष में कर सकता है. तभी तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस पहले दो खिलाड़ी बने थे, जिन्हे ऑक्शन में 20 करोड़ रूपये से ज्यादा मिले. जानिए आगामी ऑक्शन में किन 5 गेंदों को अधिक रकम मिल सकती है.

आकाश दीप

भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप 2022 से आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन किसी भी सीजन में उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले. 4 सीजनों में उन्होंने कुल 14 ही मैच खेले हैं, जिसमें 10 विकेट लिए हैं. आकाश ने 3 सीजन आरसीबी के लिए और 1 सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेला है, लेकिन एलएसजी ने उन्हें रिलीज कर दिया है. आकाश का आईपीएल ऑक्शन में बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये है, लेकिन सीएसके, हैदराबाद उन्हें खरीदने के लिए बड़ा दांव लगा सकती है.

लुंगी एनगिडी

29 वर्षीय दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी पिछले साल चैंपियन टीम (RCB) का हिस्सा थे, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें रिलीज कर दिया है. एनगिडी का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है, लेकिन ये रकम बहुत ज्यादा तक जा सकती है. इसके पीछे उनका हालिया फॉर्म है.

लुंगी एनगिडी ने भारत के खिलाफ पहले 2 टी20 में शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने दोनों मैचों के पहले ही ओवर में शुभमन गिल को आउट किया. 2 मैचों में उन्होंने कुल 5 विकेट लिए हैं. आरसीबी के लिए पिछले साल उन्होंने सिर्फ 2 ही मैच खेले थे, जिसमें 4 विकेट चटकाए.

मथीशा पथिराना

श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पर कई टीमों की नजरें होंगी, जो पिछले 4 संस्करण से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं. आईपीएल में खेले 32 मैचों में उन्होंने 47 विकेट लिए हैं, उनकी खासियत है कि वह पॉवरप्ले और डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हैं.

मथीशा पथिराना का ऑक्शन में बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. टी20 इंटरनेशनल में उनके रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 21 मैचों में 31 विकेट चटकाए हैं. सीएसके उन्हें वापस भी अपने दल में शामिल कर सकती है.

एनरिक नॉर्खिया

दक्षिण अफ्रीका के दूसरे गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया हो सकते हैं, जिन्हें मोटी रकम मिल सकती है. 32 वर्षीय नॉर्खिया पिछले साल केकेआर टीम का हिस्सा थे, लेकिन टीम ने उन्हें भी रिलीज कर दिया है. हालांकि पिछले संस्करण उन्हें सिर्फ 2 मैच खेलने को मिले, जिसमें वह सिर्फ 1 विकेट ले सके. इसके आलावा दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने 46 मैचों में 60 विकेट लिए हैं.

चेतन सकारिया

27 वर्षीय चेतन सकरिया भी पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, उन्हें सिर्फ 1 मैच खेलने को मिला. सकरिया अच्छे गेंदबाज हैं, हालांकि उन्हें खुद को साबित करने के पर्याप्त मौके मिले नहीं है. आईपीएल में उन्होंने 20 मैचों में 20 विकेट लिए हैं. चेतन सकरिया का बेस प्राइस 75 लाख रुपये है, लेकिन उन्हें करोड़ो की रकम मिल सकती है.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 12 Dec 2025 03:41 PM (IST)
Lungi Ngidi Matheesha Pathirana Akash Deep INDIAN PREMIER LEAGUE IPL AUCTION IPL 2026 IPL 2026 Auction
