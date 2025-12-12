हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirफिल्म 'धुरंधर' पर इल्तिजा मुफ्ती बोलीं, 'बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस बार महिलाओं को सिर्फ...'

फिल्म 'धुरंधर' पर इल्तिजा मुफ्ती बोलीं, 'बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस बार महिलाओं को सिर्फ...'

Iltija Mufti On Dhurandhar: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने 'धुरंधर' की तारीफ की है. फिल्म को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी कास्टिंग काफी अच्छी है.

By : IANS एजेंसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 Dec 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

आदित्य धर द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' को रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है. ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस से लेकर फैंस और आलोचकों की जुबान पर चढ़ रही है. फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है. हालांकि फिल्म के विषय को लेकर कुछ विवाद भी हैं. 

खासकर फिल्म में दिखाई गई राजनीति के साथ पाक प्रायोजित आतंकवाद पर दिखाए गए नजरिया को लेकर भी विरोध हो रहा है. इसी बीच इल्तिजा मुफ्ती ने फिल्म की तारीफ की है, लेकिन ऐसा करने की वजह कुछ और है.

फिल्म धुरंधर को लेकर क्या बोलीं इल्तिजा मुफ्ती?

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, धुरंधर को लेकर लोगों के बीच बहुत गुस्सा है, लेकिन मुझे यह फिल्म काफी पसंद आई और दिलचस्प लगी. 

कास्टिंग एकदम परफेक्ट है- इल्तिजा मुफ्ती

उन्होंने आगे कहा कि खासकर कास्टिंग एकदम परफेक्ट है. ज्यादातर हिंसक बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस बार महिलाओं को सिर्फ शोपीस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया था. फिल्म बहुत अच्छी बनी है. इसी फिल्म में रहमान डकैत की पत्नी का रोल निभाने वाली सौम्या टंडन और बाकी एक्ट्रेसेस को भी फिल्म में उनके छोटे रोल के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. 

फिल्म में एक्ट्रेस को लेकर क्या बोले यूजर्स?

यूजर्स का कहना था कि फिल्म में एक्ट्रेस का कोई खास वजूद नहीं है, सबको वीमेन कार्ड प्ले करने के लिए कास्ट किया गया है. इस पर अभिनेत्री ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि फिल्म में भले ही रोल छोटा है, लेकिन बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में समंदर किनारे छोटे कपड़ों में नाचती एक्ट्रेसेस नहीं दिखेंगी. इस फिल्म में ग्लैमर नहीं है. 

लोगों में अभिनेत्रियों के बोल्ड सीन्स पर काफी चर्चा

फिल्म 'एनिमल' में तृप्ति डिमरी और रश्मिका मंदाना को जिस तरह से दिखाया गया, उसके लिए भी आलोचनाएं की गई थी. अभिनेत्रियों के बोल्ड सीन्स की भी काफी चर्चा हुई थी. अभी तक जिन भी राजनेताओं और बॉलीवुड स्टार्स ने फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ की है. उनका मुख्य फोकस मुख्य पुरुष किरदार ही रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 12 Dec 2025 03:25 PM (IST)
Tags :
Iltija Mufti JAMMU KASHMIR NEWS Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
जम्मू और कश्मीर
फिल्म 'धुरंधर' पर इल्तिजा मुफ्ती बोलीं, 'बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस बार महिलाओं को सिर्फ...'
'धुरंधर' की इल्तिजा मुफ्ती ने की तारीफ, 'लोगों के बीच बहुत गुस्सा है लेकिन मुझे काफी पसंद आई'
विश्व
Pakistan On India: SAARC को लेकर पाकिस्तान ने उगला जहर, कहा- 'भारत के कारण...' चीन के साथ मिलकर रच रहा नई साजिश
SAARC को लेकर पाकिस्तान ने उगला जहर, कहा- 'भारत के कारण...' चीन के साथ मिलकर रच रहा नई साजिश
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
Advertisement

वीडियोज

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Luthra Brothers Detained: लूथरा ब्रदर्स और 42 फर्जी कंपनियों का क्या निकला कनेक्शन! | ABPLIVE
Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड
थाईलैंड में पकड़े गए भगोड़े भाई, अब पुलिस के टॉर्चर से कैसे बचेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
जम्मू और कश्मीर
फिल्म 'धुरंधर' पर इल्तिजा मुफ्ती बोलीं, 'बॉलीवुड फिल्मों की तरह इस बार महिलाओं को सिर्फ...'
'धुरंधर' की इल्तिजा मुफ्ती ने की तारीफ, 'लोगों के बीच बहुत गुस्सा है लेकिन मुझे काफी पसंद आई'
विश्व
Pakistan On India: SAARC को लेकर पाकिस्तान ने उगला जहर, कहा- 'भारत के कारण...' चीन के साथ मिलकर रच रहा नई साजिश
SAARC को लेकर पाकिस्तान ने उगला जहर, कहा- 'भारत के कारण...' चीन के साथ मिलकर रच रहा नई साजिश
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मोटी रकम, देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
साउथ सिनेमा
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूल लिया 50% बजट, जानें- कलेक्शन
नौकरी
क्या BCCI में भी निकलती हैं सरकारी नौकरियां, यहां कैसे लगता है वैकेंसी का पता?
क्या BCCI में भी निकलती हैं सरकारी नौकरियां, यहां कैसे लगता है वैकेंसी का पता?
यूटिलिटी
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
ब्यूटी
Weekend Glow Tips: छुट्टी के दिन कैसे बढ़ाएं अपने चेहरे का ग्लो, संडे आने से पहले बना लें यह रूटीन
छुट्टी के दिन कैसे बढ़ाएं अपने चेहरे का ग्लो, संडे आने से पहले बना लें यह रूटीन
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget