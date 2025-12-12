हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीक्या BCCI में भी निकलती हैं सरकारी नौकरियां, यहां कैसे लगता है वैकेंसी का पता?

क्या BCCI में भी निकलती हैं सरकारी नौकरियां, यहां कैसे लगता है वैकेंसी का पता?

बीसीसीआई एक सरकारी संस्था नहीं है, ऐसे में बीसीसीआई में सरकारी नौकरियों जैसा सिस्टम भी नहीं है. लेकिन यहां कई अलग-अलग पदों पर समय-समय पर भर्तियां होती रहती हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में...

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Dec 2025 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है. भारत में इंटरनेशनल मैचों से लेकर घरेलू टूर्नामेंट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और क्रिकेट से जुड़ी हर एक्टिविटी को यही बोर्ड संभालता है. यही वजह है कि यहां नौकरी करना लाखों लोगों का सपना होता है, क्योंकि इसमें प्रतिष्ठा, अच्छी सैलरी और क्रिकेट जगत के साथ जुड़ने का मौका मिलता है.

हालांकि, लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई में भी सरकारी वैकेंसी निकलती हैं? ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या बीसीसीआई में भी सरकारी नौकरियां निकलती है और बीसीसीआई की वैकेंसी का पता कैसे लगता है.

बीसीसीआई में सरकारी नौकरी जैसा सिस्टम नहीं

बीसीसीआई एक सरकारी संस्था नहीं है, ऐसे में बीसीसीआई में सरकारी नौकरियों जैसा सिस्टम भी नहीं है. हालांकि, सरकार का खेल मंत्रालय अप्रत्यक्ष तरीके से इसमें भूमिका निभाता है. यहां कई अलग-अलग पदों पर समय-समय पर भर्तियां होती रहती है. बीसीसीआई की वैकेंसी अलग-अलग डिपार्टमेंट में निकलती है. इन विभागों में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया और मार्केटिंग टेक्निकल टीम मेडिकल टीम और कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ शामिल होते हैं.

कैसे चलता है बीसीसीआई की वैकेंसी का पता?

बीसीसीआई अपनी सभी वैकेंसी की जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालता है. ऐसे में अगर आप भी बीसीसीआई में निकलने वाली किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बीसीसीआई की ऑफिशल वेबसाइट www.bcci.tv और बीसीसीआई जॉब पेज www.bcci.tv/jobs पर जा सकते हैं. बीसीसीआई की वेबसाइट ही वह जगह है, जहां बीसीसीआई सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करता है.

बीसीसीआई में नौकरी पाने का तरीका और सैलरी

बीसीसीआई में जॉब पाने के लिए किसी सरकारी परीक्षा जैसा लंबा प्रोसेस नहीं होता है. बीसीसीआई में नौकरी पाने के लिए आप सबसे पहले बीसीसीआई की वेबसाइट पर जाए, इसके बाद वहां आए जॉब नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार रिज्यूमे ईमेल करें. इसके बाद बीसीसीआई कुछ पदों के लिए इंटरव्यू या टेस्ट भी आयोजित करता है. यह टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको बीसीसीआई में जॉब मिल जाती है. वहीं बीसीसीआई में सैलरी कर्मचारियों के पद और अनुभव पर निर्भर करती है. बीसीसीआई में शुरुआती स्तर पर सैलरी 20,000 से 30,000 प्रति माह हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस और जिम्मेदारी बढ़ने पर सैलरी लाखों तक पहुंच जाती है. इसके अलावा बीसीसीआई अपने केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को अलग से सालाना सैलरी देता है. यह सैलरी अलग अलग ग्रेड के आधार पर तय होती है

ये भी पढ़ें-UPSC NDA 1 2026: यूपीएससी एनडीए-1 के लिए नोटिफिकेशन जारी, इतने पदों पर निकली वैकेंसी; ये कर सकते हैं आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 12 Dec 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
BCCI Jobs BCCI Vacancy Cricket Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Pull Collapse: गुजरात के वलसाड में पुल गिरने की भयानक तस्वीर आई सामने
Indigo Crisis: इंडिगो संकट पर DGCA की कार्रवाई ने पायलट के उड़ाए होश!, एक एक कर सब ससपेंड
थाईलैंड में पकड़े गए भगोड़े भाई, अब पुलिस के टॉर्चर से कैसे बचेंगे?
Trump का नया “Gold Card” धमाका! $1 Million में Green Card से भी Strong Residency
SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बैंकॉक में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स, भारत वापसी की प्रक्रिया तेज; इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी होने का इंतजार
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ी टेंशन? इस विधायक ने खोला मोर्चा! 'जब नेतृत्व की नीयत…'
इंडिया
Assam CM: हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
हिमंत बिस्वा सरमा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान! कहा- '10 हजार दे दो या 1 लाख ये मुझे वोट....'
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
साउथ सिनेमा
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूल लिया 50% बजट, जानें- कलेक्शन
यूटिलिटी
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
हर दिन बचाएं 333 रुपये, बन जाएंगे 17 लाख, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा भारी मुनाफा
ट्रेंडिंग
आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल
आशिक के साथ OYO पहुंच गई टीचर पत्नी, पति ने रंगे हाथ पकड़ कर दी धुनाई; वीडियो वायरल
हेल्थ
ठंड में नीली पड़ जाती हैं कुछ लोगों के अंगुलियां, जानें शरीर में किस चीज की होती है कमी?
ठंड में नीली पड़ जाती हैं कुछ लोगों के अंगुलियां, जानें शरीर में किस चीज की होती है कमी?
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget