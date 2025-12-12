क्या BCCI में भी निकलती हैं सरकारी नौकरियां, यहां कैसे लगता है वैकेंसी का पता?

बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है. भारत में इंटरनेशनल मैचों से लेकर घरेलू टूर्नामेंट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और क्रिकेट से जुड़ी हर एक्टिविटी को यही बोर्ड संभालता है. यही वजह है कि यहां नौकरी करना लाखों लोगों का सपना होता है, क्योंकि इसमें प्रतिष्ठा, अच्छी सैलरी और क्रिकेट जगत के साथ जुड़ने का मौका मिलता है.

हालांकि, लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई में भी सरकारी वैकेंसी निकलती हैं? ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या बीसीसीआई में भी सरकारी नौकरियां निकलती है और बीसीसीआई की वैकेंसी का पता कैसे लगता है.

बीसीसीआई में सरकारी नौकरी जैसा सिस्टम नहीं

बीसीसीआई एक सरकारी संस्था नहीं है, ऐसे में बीसीसीआई में सरकारी नौकरियों जैसा सिस्टम भी नहीं है. हालांकि, सरकार का खेल मंत्रालय अप्रत्यक्ष तरीके से इसमें भूमिका निभाता है. यहां कई अलग-अलग पदों पर समय-समय पर भर्तियां होती रहती है. बीसीसीआई की वैकेंसी अलग-अलग डिपार्टमेंट में निकलती है. इन विभागों में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया और मार्केटिंग टेक्निकल टीम मेडिकल टीम और कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ शामिल होते हैं.

कैसे चलता है बीसीसीआई की वैकेंसी का पता?

बीसीसीआई अपनी सभी वैकेंसी की जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालता है. ऐसे में अगर आप भी बीसीसीआई में निकलने वाली किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बीसीसीआई की ऑफिशल वेबसाइट www.bcci.tv और बीसीसीआई जॉब पेज www.bcci.tv/jobs पर जा सकते हैं. बीसीसीआई की वेबसाइट ही वह जगह है, जहां बीसीसीआई सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करता है.

बीसीसीआई में नौकरी पाने का तरीका और सैलरी

बीसीसीआई में जॉब पाने के लिए किसी सरकारी परीक्षा जैसा लंबा प्रोसेस नहीं होता है. बीसीसीआई में नौकरी पाने के लिए आप सबसे पहले बीसीसीआई की वेबसाइट पर जाए, इसके बाद वहां आए जॉब नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार रिज्यूमे ईमेल करें. इसके बाद बीसीसीआई कुछ पदों के लिए इंटरव्यू या टेस्ट भी आयोजित करता है. यह टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको बीसीसीआई में जॉब मिल जाती है. वहीं बीसीसीआई में सैलरी कर्मचारियों के पद और अनुभव पर निर्भर करती है. बीसीसीआई में शुरुआती स्तर पर सैलरी 20,000 से 30,000 प्रति माह हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस और जिम्मेदारी बढ़ने पर सैलरी लाखों तक पहुंच जाती है. इसके अलावा बीसीसीआई अपने केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को अलग से सालाना सैलरी देता है. यह सैलरी अलग अलग ग्रेड के आधार पर तय होती है.

