जवानी के दिनों में कुछ ऐसी दिखती थीं 'शाहरुख खान' की 'गौरी', इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा
शाहरुख खान ने गौरी संग शादी की है. दोनों की शादी को कई साल बीत चुके हैं फिर भी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं .लेकिन, पहले से अब गौरी का लुक काफी बदल चुका है.
गौरी की शाहरुख खान से मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में हुई थी. उस दौरान वो 16 साल की थी और एक्टर 18 साल के थे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Oct 2025 02:19 PM (IST)
