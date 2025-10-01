हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जवानी के दिनों में कुछ ऐसी दिखती थीं 'शाहरुख खान' की 'गौरी', इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा

जवानी के दिनों में कुछ ऐसी दिखती थीं 'शाहरुख खान' की 'गौरी', इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा

शाहरुख खान ने गौरी संग शादी की है. दोनों की शादी को कई साल बीत चुके हैं फिर भी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं .लेकिन, पहले से अब गौरी का लुक काफी बदल चुका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 02:19 PM (IST)
शाहरुख खान ने गौरी संग शादी की है. दोनों की शादी को कई साल बीत चुके हैं फिर भी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं .लेकिन, पहले से अब गौरी का लुक काफी बदल चुका है.

गौरी की शाहरुख खान से मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में हुई थी. उस दौरान वो 16 साल की थी और एक्टर 18 साल के थे.

पहली मुलाकात में ही शाहरुख खान को गौरी से प्यार हो गया था. वो उनके साथ डांस करना चाहते थे लेकिन थोड़े शर्मिले थे.
पहली मुलाकात में ही शाहरुख खान को गौरी से प्यार हो गया था. वो उनके साथ डांस करना चाहते थे लेकिन थोड़े शर्मिले थे.
शाहरुख कैसे भी हिम्मत कर गौरी के पास पहुंचे.लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हैं.
शाहरुख कैसे भी हिम्मत कर गौरी के पास पहुंचे.लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हैं.
गौरी की बातों को सुन शाहरुख निराश हो गए थे. इसका जिक्र उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था.
गौरी की बातों को सुन शाहरुख निराश हो गए थे. इसका जिक्र उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था.
गौरी उस दौरान हर जगह अपने भाई के साथ ही कहीं जाया करती थीं. उस पार्टी के बाद गौरी और शाहरुख की कई मुलाकात हुई और दोनों दिल हार बैठे.
गौरी उस दौरान हर जगह अपने भाई के साथ ही कहीं जाया करती थीं. उस पार्टी के बाद गौरी और शाहरुख की कई मुलाकात हुई और दोनों दिल हार बैठे.
गौरी को शाहरुख उस दौरान काफी मेहनती और कॉन्फिडेंट लगे थे. लेकिन उनका ओवर पजेसिव होना गौरी को पसंद नहीं आया.
गौरी को शाहरुख उस दौरान काफी मेहनती और कॉन्फिडेंट लगे थे. लेकिन उनका ओवर पजेसिव होना गौरी को पसंद नहीं आया.
गौरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं किसी लड़के से बात भी कर लेती थी तो शाहरुख मुझसे लड़ जाते थे.
गौरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं किसी लड़के से बात भी कर लेती थी तो शाहरुख मुझसे लड़ जाते थे.
गौरी ने कही कि शाहरुख हर बात को लेकर पजेसिव रहते थे.एक बार तो एक्टर की इन्हीं हरकतों से परेशान हो गौरी ने उनसे ब्रेकअप तक कर लिया था.
गौरी ने कही कि शाहरुख हर बात को लेकर पजेसिव रहते थे.एक बार तो एक्टर की इन्हीं हरकतों से परेशान हो गौरी ने उनसे ब्रेकअप तक कर लिया था.
गौरी ने कही कि शाहरुख हर बात को लेकर पजेसिव रहते थे.एक बार तो एक्टर की इन्हीं हरकतों से परेशान हो गौरी ने उनसे ब्रेकअप तक कर लिया था.
गौरी ने कही कि शाहरुख हर बात को लेकर पजेसिव रहते थे.एक बार तो एक्टर की इन्हीं हरकतों से परेशान हो गौरी ने उनसे ब्रेकअप तक कर लिया था.
शाहरुख को तब एहसास हुआ कि वो गौरी को किस कदर प्यार करते हैं और उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं.
शाहरुख को तब एहसास हुआ कि वो गौरी को किस कदर प्यार करते हैं और उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं.
शाहरुख खान और गौरी दोनों अलग धर्म से ताल्लुक रखते थे. ऐसे में परिवारवालों को मनाने के लिए दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ी. आखिरकार 1991 में कपल ने शादी कर ली.
शाहरुख खान और गौरी दोनों अलग धर्म से ताल्लुक रखते थे. ऐसे में परिवारवालों को मनाने के लिए दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ी. आखिरकार 1991 में कपल ने शादी कर ली.
Published at : 01 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Shah Rukh Khan Gauri Khan

Photo Gallery

Embed widget