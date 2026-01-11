'अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री हो बैन', राम मंदिर में नमाज मामले पर बोले महंत राजू दास

अयोध्या में राम मंदिर के एग्जिट गेट पर नमाज पढ़े जाने के कथित मामले को लेकर विवाद तेज हो गया है. इस घटना पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस घटना को दुखद और निंदनीय बताते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है.

महंत राजू दास का कहना है कि राम जन्मभूमि परिसर में कुछ मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़े जाने की जानकारी सामने आई है. उन्होंने इसे आस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं माहौल को बिगाड़ने वाली हैं और इन पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है.

घटना पर जताया दुख

हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, "आज राम जन्मभूमि में 3-4 मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़े जाने की घटना संज्ञान में आई है. यह दुखद और अति निंदनीय है. यह किस मानसिकता के लोग हैं, जो आज भी मन में यह भाव पाले हुए हैं कि राम मंदिर में नमाज पढ़ें और इस्लाम का ढांचा स्थापित करें."

हनुमानगढ़ी के महंत ने आगे कहा, “मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध होना चाहिए. हिंदू अगर कट्टर होता और राम मंदिर में इस तरह की कोई हरकत करता, तो आप समझ सकते हैं कि वह जिंदा नहीं रहता. लोग उसे मार-पीट कर ठीक कर देते. लेकिन आज जिस प्रकार से राम मंदिर में आकर ऐसा दुस्साहस किया गया, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.”

सख्त कार्रवाई की मांग

महंत राजू दास ने प्रशासन से मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. उन्होंने कहा, "ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. मुस्लिम अभी भी यह चाहते हैं कि देश में दंगे हो, बवाल हो और राम मंदिर जो पवित्र स्थल हिंदुओं का है, वहां पर किसी न किसी प्रकार से अपवित्र करें और वहां पर ऐसे कृत्य, ऐसे कार्य करें जिससे हिंदू की आस्था आहत हो."