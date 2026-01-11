एक्सप्लोरर
फातिमा सना शेख की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हर अंदाज में कहर बरपाती हैं एक्ट्रेस
Fatima Sana Shaikh: फातिमा सना शेख बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस है. उनका हर एक अंदाज लोगों को दीवाना बना देता है. आज हम उनकी कुछ शानदार तस्वीरें लेकर आए है, जिसके आप भी दीवाने हो जाएंगे.
फिल्म दंगल से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस फातिमा सना शेख आज टैलेंट और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक है. ये हसीना एक्टिंग के साथ साथ अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती है. वहीं आज एक्ट्रेस अपना 34वा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर आइए देखते है उनकी खूबसूरत तस्वीरें.
11 Jan 2026
