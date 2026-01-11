हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फातिमा सना शेख की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हर अंदाज में कहर बरपाती हैं एक्ट्रेस

फातिमा सना शेख की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, हर अंदाज में कहर बरपाती हैं एक्ट्रेस

Fatima Sana Shaikh: फातिमा सना शेख बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस है. उनका हर एक अंदाज लोगों को दीवाना बना देता है. आज हम उनकी कुछ शानदार तस्वीरें लेकर आए है, जिसके आप भी दीवाने हो जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Jan 2026 11:01 AM (IST)
Fatima Sana Shaikh: फातिमा सना शेख बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस है. उनका हर एक अंदाज लोगों को दीवाना बना देता है. आज हम उनकी कुछ शानदार तस्वीरें लेकर आए है, जिसके आप भी दीवाने हो जाएंगे.

फिल्म दंगल से पॉपुलर हुई एक्ट्रेस फातिमा सना शेख आज टैलेंट और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक है. ये हसीना एक्टिंग के साथ साथ अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती है. वहीं आज एक्ट्रेस अपना 34वा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर आइए देखते है उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
फातिमा सना शेख ने अपनी शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में जगह बनाई है. उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती से भी लाखों लोगों को दीवाना बनाया है.
फातिमा सना शेख ने अपनी शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में जगह बनाई है. उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती से भी लाखों लोगों को दीवाना बनाया है.
2/10
एक्ट्रेस के आज लाखों चाहने वाले है. जो उन्हें बेहद प्यार करते नजर आते है.
एक्ट्रेस के आज लाखों चाहने वाले है. जो उन्हें बेहद प्यार करते नजर आते है.
Fatima Sana Shaikh

बॉलीवुड फोटो गैलरी

