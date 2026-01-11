एक्सप्लोरर
नुपुर सेनन-स्टेबिन बेन की शादी, दिशा-मौनी ने लगाया ग्लैमर का तड़का, कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड की फोटो वायरल
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के प्री-वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इस शादी में एक्ट्रेस दिशा पाटनी और मौनी रॉय भी पहुंचीं.
कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की स्टेबिन बेन संग शादी के फंक्शन 9 जनवरी से शुरू हुए. हल्दी से लेकर संगीत तक के फोटोज और वीडियोज वायरल हैं.
