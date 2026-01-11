नुपुर सेनन-स्टेबिन बेन की शादी, दिशा-मौनी ने लगाया ग्लैमर का तड़का, कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड की फोटो वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनुपुर सेनन-स्टेबिन बेन की शादी, दिशा-मौनी ने लगाया ग्लैमर का तड़का, कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड की फोटो वायरल

नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के प्री-वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इस शादी में एक्ट्रेस दिशा पाटनी और मौनी रॉय भी पहुंचीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Jan 2026 08:05 AM (IST)
कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की स्टेबिन बेन संग शादी के फंक्शन 9 जनवरी से शुरू हुए. हल्दी से लेकर संगीत तक के फोटोज और वीडियोज वायरल हैं.

कृति सेनन ने संगीत में शिमरी वन स्ट्रैप लहंगा पहना. उन्होंने बहन की शादी में जमकर डांस किया. सोशल मीडिया पर कृति के डांस वीडियोज वायरल हैं.
नुपुर की शादी में कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी नजर आए. उन्होंने स्त्री 2 के डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजान संग पोज दिए.
Published at : 11 Jan 2026 08:05 AM (IST)
