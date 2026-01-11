2010 में ऑर्डर किए थे नोकिया फोन और 2026 में हुई डिलीवरी, सोशल मीडिया पर मामला वायरल

कभी-कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हंसी और हैरानी साथ-साथ खड़ी नजर आती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों लीबिया से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसाया भी है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. इस वीडियो में एक मोबाइल दुकानदार 16 साल पुराना ऑर्डर खोलता नजर आ रहा है. खास बात यह है कि यह ऑर्डर साल 2010 में दिया गया था, लेकिन गृहयुद्ध और अव्यवस्था के चलते अब जाकर दुकानदार तक पहुंचा है.

2010 में ऑर्डर किए फोन 2026 में पहुंचे

यह वीडियो लीबिया का बताया जा रहा है. यहां एक मोबाइल फोन रिटेलर ने जब अपने स्टोर में आए पार्सल को खोला तो अंदर देखकर वह खुद भी हैरान रह गया. डिब्बों में रखे थे पुराने जमाने के नोकिया मोबाइल फोन, वही बटन वाले फोन जो कभी मजबूती और लंबी बैटरी लाइफ के लिए मशहूर थे. दुकानदार हंसते हुए कहता है कि यह मोबाइल फोन हैं या किसी म्यूजियम की ऐतिहासिक धरोहर.

16 साल बाद आया Nokia का पार्सल



लीबिया में एक व्यापारी ने 2010 में नोकिया फोन ऑर्डर किए थे।



युद्ध के कारण डिलीवरी अब जाकर मिली है। pic.twitter.com/i6HLqB0cyK — Nehra Ji (@nehraji779) January 9, 2026

गृहयुद्ध की वजह से 16 साल लेट हुआ ऑर्डर

दरअसल यह पूरा मामला लीबिया में साल 2011 में शुरू हुए गृहयुद्ध से जुड़ा हुआ है. गृहयुद्ध के बाद देश में हालात इतने खराब हो गए कि लॉजिस्टिक सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ गया. बंदरगाह, कस्टम विभाग और सप्लाई चेन सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया. ऐसे में कई इंटरनेशनल शिपमेंट गोदामों में ही अटकी रह गईं. इसी दौरान 2010 में दिए गए नोकिया मोबाइल फोन का यह ऑर्डर भी कहीं दबकर रह गया और सालों तक इसकी कोई खबर नहीं मिली.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

यूजर्स के भी उड़े होश

दुकानदार ने जब इस पूरे पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो वह देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि यह सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं बल्कि लीबिया में लंबे समय से चल रही अस्थिरता की सच्ची तस्वीर है. कई यूजर्स ने कहा कि युद्ध सिर्फ जान-माल का नुकसान नहीं करता बल्कि आम जिंदगी को भी सालों पीछे धकेल देता है. वीडियो को @nehraji779 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स